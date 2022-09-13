ВИДЕО. Как Шахтер готовится к поединку против Селтика в ЛЧ
Тренировка прошла на базе «Легии» в Польше
В понедельник, 12 сентября, донецкий «Шахтер» провел вечернюю тренировку на базе варшавской «Легии». Польский клуб предоставил все необходимое для полноценного рабочего процесса: тренировочное поле, тренажерный зал, комнату для теории, раздевалку, массажный кабинет.
Сессия «оранжево-черных» началась с разминки в фитнес-центре, после чего команда переместилась на футбольный газон, где под руководством Игоря Йовичевича и его штаба отработала часовое занятие. Уделили внимание упражнениям на короткий и средний пас, а также точность передач с перемещениями в зоны, а завершили двусторонней на все поле с определенными тактическими задачами.
Отдельно беговой работой занимался Андрей Тотовицкий. Отметим, что к команде присоединился Виктор Корниенко, который начинает процесс восстановления после травмы и перенесенной операции.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Селтик» состоится в среду, 14 сентября, в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.
Перше тренування «Шахтаря» у Варшаві 🇵🇱— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 12, 2022
👊 Розпочали підготовку до матчу із «Селтіком».
Новини перед грою @ChampionsLeague: https://t.co/SwW5rXjliN.#ШахтарСелтік | #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/ouH24rf2JM
👀 Дивіться, хто сьогодні приєднався до команди в Польщі!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 12, 2022
З нетерпінням чекаємо твого повернення, Вікторе 🙌🏻
#Shakhtar pic.twitter.com/OXuY5t0WFQ
«Шахтар» – у Варшаві! 👀 Уся увага – на матч @ChampionsLeague із «Селтіком».#ШахтарСелтік | #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/MC6qDwEMlS— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 12, 2022
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