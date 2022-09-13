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  4. ВИДЕО. Как Шахтер готовится к поединку против Селтика в ЛЧ
Лига чемпионов
13 сентября 2022, 11:43 |
148
0

ВИДЕО. Как Шахтер готовится к поединку против Селтика в ЛЧ

Тренировка прошла на базе «Легии» в Польше

13 сентября 2022, 11:43 |
148
0
ВИДЕО. Как Шахтер готовится к поединку против Селтика в ЛЧ
ФК Шахтер

В понедельник, 12 сентября, донецкий «Шахтер» провел вечернюю тренировку на базе варшавской «Легии». Польский клуб предоставил все необходимое для полноценного рабочего процесса: тренировочное поле, тренажерный зал, комнату для теории, раздевалку, массажный кабинет.

Сессия «оранжево-черных» началась с разминки в фитнес-центре, после чего команда переместилась на футбольный газон, где под руководством Игоря Йовичевича и его штаба отработала часовое занятие. Уделили внимание упражнениям на короткий и средний пас, а также точность передач с перемещениями в зоны, а завершили двусторонней на все поле с определенными тактическими задачами.

Отдельно беговой работой занимался Андрей Тотовицкий. Отметим, что к команде присоединился Виктор Корниенко, который начинает процесс восстановления после травмы и перенесенной операции.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Селтик» состоится в среду, 14 сентября, в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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