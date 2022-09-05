Корниенко прооперировано колено
Защитника «Шахтера» ждет длительная реабилитация
Виктор Корниенко перенес хирургическое вмешательство. 23-летний уроженец Полтавы прооперирован в Риме.
Согласно предварительным подсчетам, на восстановление защитнику понадобится около шести месяцев.
Корниенко, напомним, травмировался в матче 2-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Кривбассом (1:0). Он появился на поле на замену на 54-й минуте, а через четверть часа был вынесен с поля на носилках после столкновения с капитаном криворожской команды Дмитрием Хомченовским.
У игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Полученная травма не позволит украинцу сыграть за Шахтер до конца нынешнего календарного года.
Віктор Корнієнко переніс операцію в Римі.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 5, 2022
Орієнтовний термін відновлення захисника «Шахтаря» – 6 місяців.
🧡 Ми з тобою, Вікторе! Якнайшвидшого одужання! 🙏🏻#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/4JQCQAh60d
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