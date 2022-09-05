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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 20:29 | Обновлено 05 сентября 2022, 20:30
551
1

Корниенко прооперировано колено

Защитника «Шахтера» ждет длительная реабилитация

05 сентября 2022, 20:29 | Обновлено 05 сентября 2022, 20:30
551
1
Корниенко прооперировано колено
ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

Виктор Корниенко перенес хирургическое вмешательство. 23-летний уроженец Полтавы прооперирован в Риме.

Согласно предварительным подсчетам, на восстановление защитнику понадобится около шести месяцев.

Корниенко, напомним, травмировался в матче 2-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Кривбассом (1:0). Он появился на поле на замену на 54-й минуте, а через четверть часа был вынесен с поля на носилках после столкновения с капитаном криворожской команды Дмитрием Хомченовским.

У игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Полученная травма не позволит украинцу сыграть за Шахтер до конца нынешнего календарного года.

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Виктор Корниенко травма Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Він занадто кришталевий. Постійно в лазареті.
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