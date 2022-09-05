Корниенко прооперировано колено

Виктор Корниенко перенес хирургическое вмешательство. 23-летний уроженец Полтавы прооперирован в Риме.

Согласно предварительным подсчетам, на восстановление защитнику понадобится около шести месяцев.

Корниенко, напомним, травмировался в матче 2-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Кривбассом (1:0). Он появился на поле на замену на 54-й минуте, а через четверть часа был вынесен с поля на носилках после столкновения с капитаном криворожской команды Дмитрием Хомченовским.

У игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Полученная травма не позволит украинцу сыграть за Шахтер до конца нынешнего календарного года.