Шахтер прибыл в Польшу на матч Лиги чемпионов. В заявке 27 игроков

«Шахтер» прибыл в Польшу, где 14 сентября команда сыграет во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика».

Наставник Игор Йовичевич взял на игру 27 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов.

Нападающие: Лассина Траоре, Данил Сикан, Андрей Кулаков.

В первом туре «Шахтер» обыграл «Лейпциг», а «Селтик» уступил «Реалу».