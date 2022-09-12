Шахтер прибыл в Польшу на матч Лиги чемпионов. В заявке 27 игроков
2-й тур Лиги чемпионов для украинской команды
«Шахтер» прибыл в Польшу, где 14 сентября команда сыграет во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика».
Наставник Игор Йовичевич взял на игру 27 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов.
Нападающие: Лассина Траоре, Данил Сикан, Андрей Кулаков.
В первом туре «Шахтер» обыграл «Лейпциг», а «Селтик» уступил «Реалу».
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