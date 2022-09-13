Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
Встреча состоится в четверг, 15 сентября
В четверг, 15 сентября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского Аполлона из Лимасола.
Матч пройдет в Никосии на стадионе ГСП. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Аполлон» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Поединок «Аполлон» – «Днепр-1» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Аполлон» – «Днепр-1».
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