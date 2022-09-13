В четверг, 15 сентября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского Аполлона из Лимасола.

Матч пройдет в Никосии на стадионе ГСП. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Аполлон» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок «Аполлон» – «Днепр-1» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Аполлон» – «Днепр-1».