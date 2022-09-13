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Лига конференций
13 сентября 2022, 10:55 | Обновлено 13 сентября 2022, 11:13
387
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1

Встреча состоится в четверг, 15 сентября

13 сентября 2022, 10:55 | Обновлено 13 сентября 2022, 11:13
387
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
СК Днепр-1

В четверг, 15 сентября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского Аполлона из Лимасола.

Матч пройдет в Никосии на стадионе ГСП. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Аполлон» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок «Аполлон» – «Днепр-1» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Аполлон» – «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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