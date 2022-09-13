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  4. Стало известно, сколько предлагал Ливерпуль Реалу за их полузащитника
Англия
13 сентября 2022, 10:35 |
819
0

Стало известно, сколько предлагал Ливерпуль Реалу за их полузащитника

Даже на такое предложение по Вальверде мадридский клуб ответил отказом

13 сентября 2022, 10:35 |
819
0
Стало известно, сколько предлагал Ливерпуль Реалу за их полузащитника
ФК Реал Мадрид. Федерико Вальверде

Английский клуб «Ливерпуль» в последние часы трансферного окна сделал предложение «Реалу» по Федерико Вальверде.

«Ливерпуль» предлагал 100 миллионов евро за уругвайца, но испанцы ответили отказом.

Вальверде играет за «сливочных» с 2016 года. За 104 матча 24-летний Федерико забил 5 голов и отдал 8 ассистов.

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Источник AS
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