Испания12 сентября 2022, 15:57 |
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Источник: Реал работает над продлением контрактов с пятью игроками
Среди них – Карим Бензема и Винисиус Жуниор
12 сентября 2022, 15:57 |
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«Реал» планирует в ближайшее время продлить контракты с пять важными игроками основной команды. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Речь идет о Винисиусе Жуниоре, Эдере Милитао, Родриго, Начо и Кариме Бензема. С Милитао и Родриго планируется подписать соглашения до 2028 года, с Начо и Бензема – до 2024 года, с Винисиусом – до 2027 года.
Вчера «Реал» обыграл «Мальорку» 4:1 в чемпионате Испании.
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