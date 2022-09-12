Источник: Реал работает над продлением контрактов с пятью игроками

«Реал» планирует в ближайшее время продлить контракты с пять важными игроками основной команды. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Речь идет о Винисиусе Жуниоре, Эдере Милитао, Родриго, Начо и Кариме Бензема. С Милитао и Родриго планируется подписать соглашения до 2028 года, с Начо и Бензема – до 2024 года, с Винисиусом – до 2027 года.

Вчера «Реал» обыграл «Мальорку» 4:1 в чемпионате Испании.