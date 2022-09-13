Тренер Баварии: «Пожму ли я руку Левандовски? А вы как думаете?»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался по поводу предстоящего матча своих подопечных во 2-м туре группового раунда ЛЧ против «Барселоны», за которую выступает экс-форвард немецкого клуба Роберт Левандовски:

«Пожму ли я руку, если увижу завтра Роберта? Конечно, а вы как думали? Буду рад, если болельщики тоже отнесутся с пониманием и поздравят его. Это нормально, когда человек столько отдал клубу. Так и должно быть. Не знаю, самый ли он опасный игрок в составе соперника, но уверен, что он будет главной угрозой для наших ворот. Впрочем, если у него не будет мяча, ему будет сложнее забить», – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Роберт Левандовски перешел в состав «сине-гранатовых» из мюнхенского клуба в это летнее трансферное окно.

Матч «Бавария» – «Барселона» состоится уже сегодня, 13 сентября в 22:00 по Киеву.