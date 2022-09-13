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Пляжный футбол
13 сентября 2022, 05:10 | Обновлено 13 сентября 2022, 05:35
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ВИДЕО. Как Украина выиграла матч за 5 место в Евролиге по пляжному футболу

У женских команд Украина проиграла Португалии поединок за третье место

13 сентября 2022, 05:10 | Обновлено 13 сентября 2022, 05:35
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ВИДЕО. Как Украина выиграла матч за 5 место в Евролиге по пляжному футболу
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Сборная Украины по пляжному футболу выиграла у Азербайджана матч за 5-е место Евролиги-2022, финальный раунд которого состоялся в итальянском Кальяри.

Евролигу у мужчин выиграла Швейцария, которая в финале обыграла Португалию (6:5). Третье место взяла Италия, победившая Испанию в матче за бронзу (3:2).

У женских команд Украина проиграла Португалии (0:3) поединок за третье место, а трофей разыграли Испания и Италия (2:0).

Напомним, обе украинских сборные благодаря этим результатам пробились на Европейские игры 2023.

Евролига-2022 по пляжному футболу

Мужчины. Дивизион А. 11 сентября

Матч за 7 место. Франция – Польша – 1:7

Матч за 5 место. Украина – Азербайджан – 6:2

  • Голы: Войтенко (9), И. Борсук (13), А. Борсук (18), Войток (25), Пашко (31), Коваленко (36) – Зейналли (18), Коваленко (34, автогол).
  • Украина: Неруш, Коваленко, И. Борсук, А. Борсук, Щерица, Медведь, Войток, Войтенко, Пашко, Зборовский, Корнийчук, Заворотный.

Матч за 3 место. Италия – Испания – 3:2

Финал. Португалия – Швейцария – 5:6

Сетка плей-офф

ВИДЕО. Как Украина выиграла матч за 5 место у Азербайджана (6:2)

ВИДЕО. У женщин Украина проиграла Португалии матч за бронзу (0:3)

Женщины. 11 сентября

  • За 3 место. Португалия – Украина – 3:0
  • Финал. Испания – Италия – 2:0
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Источник Sport.ua
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