ВИДЕО. Как Украина выиграла матч за 5 место в Евролиге по пляжному футболу
У женских команд Украина проиграла Португалии поединок за третье место
Сборная Украины по пляжному футболу выиграла у Азербайджана матч за 5-е место Евролиги-2022, финальный раунд которого состоялся в итальянском Кальяри.
Евролигу у мужчин выиграла Швейцария, которая в финале обыграла Португалию (6:5). Третье место взяла Италия, победившая Испанию в матче за бронзу (3:2).
У женских команд Украина проиграла Португалии (0:3) поединок за третье место, а трофей разыграли Испания и Италия (2:0).
Напомним, обе украинских сборные благодаря этим результатам пробились на Европейские игры 2023.
Евролига-2022 по пляжному футболу
Мужчины. Дивизион А. 11 сентября
Матч за 7 место. Франция – Польша – 1:7
Матч за 5 место. Украина – Азербайджан – 6:2
- Голы: Войтенко (9), И. Борсук (13), А. Борсук (18), Войток (25), Пашко (31), Коваленко (36) – Зейналли (18), Коваленко (34, автогол).
- Украина: Неруш, Коваленко, И. Борсук, А. Борсук, Щерица, Медведь, Войток, Войтенко, Пашко, Зборовский, Корнийчук, Заворотный.
Матч за 3 место. Италия – Испания – 3:2
Финал. Португалия – Швейцария – 5:6
Сетка плей-офф
ВИДЕО. Как Украина выиграла матч за 5 место у Азербайджана (6:2)
ВИДЕО. У женщин Украина проиграла Португалии матч за бронзу (0:3)
Женщины. 11 сентября
- За 3 место. Португалия – Украина – 3:0
- Финал. Испания – Италия – 2:0
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