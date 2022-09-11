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  4. Женская сборная Украины по пляжному футболу заняла 4 место в Евролиге-2022
Пляжный футбол
11 сентября 2022, 16:27 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:45
138
0

Женская сборная Украины по пляжному футболу заняла 4 место в Евролиге-2022

Команда Юрия Клименко проиграла в матче за попадание в призеры

11 сентября 2022, 16:27 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:45
138
0
Женская сборная Украины по пляжному футболу заняла 4 место в Евролиге-2022
beachsoccer.com

В игре за итоговую третью позицию украинки потерпели поражение со счетом 0:3 от команды Португалии.

Таким образом, «сине-желтые» в итоговом реестре Евролиги 2022 года по пляжному футболу расположились на четвертой позиции, сумев завоевать путевку на Европейские игры 2023 года, которые пройдут в Кракове.

Ранее мужская сборная Украины по пляжному футболу в Евролиге-2022 пробилась на Европейские игры 2023 года.

Евролига-2022 по пляжному футболу. Женщины. Дивизион А

Матч за 3 место

Португалия – Украина – 3:0

Голы: Костюк (15, автогол), Каролина (23) Эрика (27).

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Источник Sport.ua
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