Женская сборная Украины по пляжному футболу заняла 4 место в Евролиге-2022

В игре за итоговую третью позицию украинки потерпели поражение со счетом 0:3 от команды Португалии.

Таким образом, «сине-желтые» в итоговом реестре Евролиги 2022 года по пляжному футболу расположились на четвертой позиции, сумев завоевать путевку на Европейские игры 2023 года, которые пройдут в Кракове.

Ранее мужская сборная Украины по пляжному футболу в Евролиге-2022 пробилась на Европейские игры 2023 года.

Евролига-2022 по пляжному футболу. Женщины. Дивизион А

Матч за 3 место

Португалия – Украина – 3:0

Голы: Костюк (15, автогол), Каролина (23) Эрика (27).