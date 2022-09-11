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Пляжный футбол
11 сентября 2022, 19:29 | Обновлено 11 сентября 2022, 19:44
244
1

Украина одолела Азербайджан и заняла 5 место в Евролиге по пляжному футболу

Финальный раунд Евролиги-2022 состоялся в итальянском городе Кальяри

11 сентября 2022, 19:29 | Обновлено 11 сентября 2022, 19:44
244
1
Украина одолела Азербайджан и заняла 5 место в Евролиге по пляжному футболу
beachsoccer.com

Сборная Украины по пляжному футболу выиграла у Азербайджана матч за 5 место Евролиги-2022, финальный раунд которого состоялся в итальянском Кальяри.

10 сентября сине-желтая команда в полуфинале турнира за 5-8 места победила Францию ​​(10:5) и гарантировала себе пропуск на Европейские игры 2023 в Кракове. Во встрече со сборной Азербайджана, которая днем ​​ранее обыграла Польшу (6:2), за итоговую 5-ю позицию Евролиги-2022 подопечные Николая Костенко действовали весьма раскрепощенно.

Украинская сборная усилиями Войтенко открыли счет в первом периоде, а в дебюте второй 12-минутки удвоила свое преимущество – отметился Игорь Борсук. Закавказцы попытались переломить ход матча, когда забил Зейналли, но сине-желтые после эффектного удара головой Андрея Борсука сразу же восстановили статус-кво. А в третьем периоде Войток, Пашко и Коваленко завершили дело.

Таким образом, сборная Украины завершила соревнования в Сардинии на 5-й позиции.

Евролига-2022 по пляжному футболу

Мужчины. Дивизион А. Матч за 5 место, 11 сентября

Украина – Азербайджан – 6:2

Голы: Войтенко (9), И. Борсук (13), А. Борсук (18), Войток (25), Пашко (31), Коваленко (36) – Зейналли (18), Коваленко (34, автогол).

Украина: Неруш, Коваленко, И. Борсук, А. Борсук, Щерица, Медведь, Войток, Войтенко, Пашко, Зборовский, Корнийчук, Заворотный.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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valerafan1
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