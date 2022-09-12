Порторож. Стала известна первая соперница Цуренко

Определилась первая соперница Леси Цуренко на хардовом турнире WTA в Портороже (Словения). Ранее уже сообщалось о том, что украинка сыграет с одним из квалифаеров.

Им стала румынка Елена-Габриэла Русе, которая сейчас занимает 96-е место в рейтинге WTA. В прошлом году Цуренко обыграла ее в двух сетах на грунтовом турнире в Клуж-Напоке.

Турнир в Портороже пройдет с 12 по 18 сентября.