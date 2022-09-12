WTA12 сентября 2022, 18:30 |
54
0
Порторож. Стала известна первая соперница Цуренко
Украинка сыграет с Еленой-Габриэлой Русе
12 сентября 2022, 18:30 |
54
0
Определилась первая соперница Леси Цуренко на хардовом турнире WTA в Портороже (Словения). Ранее уже сообщалось о том, что украинка сыграет с одним из квалифаеров.
Им стала румынка Елена-Габриэла Русе, которая сейчас занимает 96-е место в рейтинге WTA. В прошлом году Цуренко обыграла ее в двух сетах на грунтовом турнире в Клуж-Напоке.
Турнир в Портороже пройдет с 12 по 18 сентября.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 сентября 2022, 11:45 5
Красников надеется на новичков
Баскетбол | 11 сентября 2022, 19:19 6
Балканцы проиграли финнам в 1/8 финала
Футбол | 11.09.2022, 20:37
Футбол | 11.09.2022, 22:29
Теннис | 12.09.2022, 12:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.09.2022, 17:37 5
10.09.2022, 19:28 10
12.09.2022, 00:10 2
10.09.2022, 20:10
11.09.2022, 15:47
11.09.2022, 09:40
12.09.2022, 03:00 21
10.09.2022, 19:01 89