Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Порторож. Стала известна первая соперница Цуренко
WTA
12 сентября 2022, 18:30 |
54
0

Порторож. Стала известна первая соперница Цуренко

Украинка сыграет с Еленой-Габриэлой Русе

12 сентября 2022, 18:30 |
54
0
Порторож. Стала известна первая соперница Цуренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Определилась первая соперница Леси Цуренко на хардовом турнире WTA в Портороже (Словения). Ранее уже сообщалось о том, что украинка сыграет с одним из квалифаеров.

Им стала румынка Елена-Габриэла Русе, которая сейчас занимает 96-е место в рейтинге WTA. В прошлом году Цуренко обыграла ее в двух сетах на грунтовом турнире в Клуж-Напоке.

Турнир в Портороже пройдет с 12 по 18 сентября.

По теме:
Костюк проиграла пятой сеяной на старте турнира в Словении
Марта Костюк – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко Елена-Габриэла Русе WTA Порторож
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Менеджмент Днепра-1 обсудил с инвестором клуба усиление состава
Футбол | 12 сентября 2022, 11:45 5
Менеджмент Днепра-1 обсудил с инвестором клуба усиление состава
Менеджмент Днепра-1 обсудил с инвестором клуба усиление состава

Красников надеется на новичков

Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
Баскетбол | 11 сентября 2022, 19:19 6
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете

Балканцы проиграли финнам в 1/8 финала

ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
Футбол | 11.09.2022, 20:37
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам
Футбол | 11.09.2022, 22:29
Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам
Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам
Рейтинг WTA. Жабер вернула вторую строчку, Радукану упала на 72 позиции
Теннис | 12.09.2022, 12:26
Рейтинг WTA. Жабер вернула вторую строчку, Радукану упала на 72 позиции
Рейтинг WTA. Жабер вернула вторую строчку, Радукану упала на 72 позиции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Полное уничтожение. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
ВИДЕО. Полное уничтожение. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
10.09.2022, 17:37 5
Футбол
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
10.09.2022, 19:28 10
Футбол
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
12.09.2022, 00:10 2
Волейбол
Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков
Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков
10.09.2022, 20:10
Футбол
Переговоры по бою Фьюри – Джошуа приостановлены
Переговоры по бою Фьюри – Джошуа приостановлены
11.09.2022, 15:47
Бокс
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
11.09.2022, 09:40
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
12.09.2022, 03:00 21
Баскетбол
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
10.09.2022, 19:01 89
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности