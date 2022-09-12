Сыграет с квалифаером в Словении. Цуренко не встретится с россиянкой

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 92) не сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой (WTA 45) в 1-м раунде хардового турнира серии WTA 250 в Портроже (Словения).

Тепрь Леся встретится с квалифаером, который определится сегодня, 12 сентября, после обеда.

Изменения в сетке турнира произошли после того, как Бернарада Пера (США, WTA 44) снялась с турнира.

Отметим, что помимо Цуренко на соревнованиях в Словении сыграют также Марта Костюк (Украина, WTA 54) и Даяна Ястремская (Украина, WTA 89).