Сыграет с квалифаером в Словении. Цуренко не встретится с россиянкой
Украинка не будет играть с Анастасией Потаповой в 1-м раунде
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 92) не сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой (WTA 45) в 1-м раунде хардового турнира серии WTA 250 в Портроже (Словения).
Тепрь Леся встретится с квалифаером, который определится сегодня, 12 сентября, после обеда.
Изменения в сетке турнира произошли после того, как Бернарада Пера (США, WTA 44) снялась с турнира.
Отметим, что помимо Цуренко на соревнованиях в Словении сыграют также Марта Костюк (Украина, WTA 54) и Даяна Ястремская (Украина, WTA 89).
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