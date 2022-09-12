Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сыграет с квалифаером в Словении. Цуренко не встретится с россиянкой
WTA
12 сентября 2022, 09:18 |
139
0

Сыграет с квалифаером в Словении. Цуренко не встретится с россиянкой

Украинка не будет играть с Анастасией Потаповой в 1-м раунде

12 сентября 2022, 09:18 |
139
0
Сыграет с квалифаером в Словении. Цуренко не встретится с россиянкой
Instagram. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 92) не сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой (WTA 45) в 1-м раунде хардового турнира серии WTA 250 в Портроже (Словения).

Тепрь Леся встретится с квалифаером, который определится сегодня, 12 сентября, после обеда.

Изменения в сетке турнира произошли после того, как Бернарада Пера (США, WTA 44) снялась с турнира.

Отметим, что помимо Цуренко на соревнованиях в Словении сыграют также Марта Костюк (Украина, WTA 54) и Даяна Ястремская (Украина, WTA 89).

По теме:
Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса
Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц на турнире в Портороже
Цуренко сыграет в основной сетке турнира WTA в Словении
Леся Цуренко Анастасия Потапова Марта Костюк Даяна Ястремская WTA Порторож
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
Баскетбол | 11 сентября 2022, 19:19 6
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете

Балканцы проиграли финнам в 1/8 финала

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 12 сентября 2022, 03:00 21
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

ВИДЕО. 55 ударов. Исторический розыгрыш US Open в полуфинале Рууд – Хачанов
Теннис | 11.09.2022, 13:40
ВИДЕО. 55 ударов. Исторический розыгрыш US Open в полуфинале Рууд – Хачанов
ВИДЕО. 55 ударов. Исторический розыгрыш US Open в полуфинале Рууд – Хачанов
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Баскетбол | 11.09.2022, 15:02
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
Футбол | 12.09.2022, 08:14
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
11.09.2022, 09:40
Футбол
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
11.09.2022, 08:16 2
Теннис
Переговоры по бою Фьюри – Джошуа приостановлены
Переговоры по бою Фьюри – Джошуа приостановлены
11.09.2022, 15:47
Бокс
Агент: «Тайсон был на грани суицида»
Агент: «Тайсон был на грани суицида»
11.09.2022, 17:57 1
Бокс
Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам
Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам
11.09.2022, 22:29 8
Футбол
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
10.09.2022, 19:01 89
Футбол
ЗУКАНОВИЧ: Кто сыграет с россией – больше не ступит в Боснию и Герцеговину
ЗУКАНОВИЧ: Кто сыграет с россией – больше не ступит в Боснию и Герцеговину
10.09.2022, 11:43 3
Футбол
Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков
Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков
10.09.2022, 20:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности