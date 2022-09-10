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  4. Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц на турнире в Портороже
WTA
10 сентября 2022, 20:33 |
203
0

Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц на турнире в Портороже

Даяна сразится против Эммы Радукану, Марта и Леся – против россиянок

10 сентября 2022, 20:33 |
203
0
Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц на турнире в Портороже
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко узнали первых соперниц на турнире WTA 250 в Портороже (Словения).

Костюк в стартовой встрече сразится против пятой сеяной Екатерины Александровой.

Ястремская в первом раунде будет соперничать с лидером посева – британкой Эммой Радукану.

Цуренко начнет борьбу на турнире матчем против Анастасии Потаповой.

Марта и Леся могут встретиться во втором круге.

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Марта Костюк Даяна Ястремская Леся Цуренко Эмма Радукану WTA Порторож
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Источник WTA
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