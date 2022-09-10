Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц на турнире в Портороже
Даяна сразится против Эммы Радукану, Марта и Леся – против россиянок
Украинские теннисистки Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко узнали первых соперниц на турнире WTA 250 в Портороже (Словения).
Костюк в стартовой встрече сразится против пятой сеяной Екатерины Александровой.
Ястремская в первом раунде будет соперничать с лидером посева – британкой Эммой Радукану.
Цуренко начнет борьбу на турнире матчем против Анастасии Потаповой.
Марта и Леся могут встретиться во втором круге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Денис Молчанов вместе со своим напарником на отказе соперников прошел в финальную часть соревнований
Команда Игоря Йовичевича забила решающий мяч на последних секундах