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  4. Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу
Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 16:18 |
2518
4

Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу

Нынешнего наставника «Динамо» обвиняют в лоббировании интересов определенного игрока и агента

12 сентября 2022, 16:18 |
2518
4
Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрол Алкан

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, который после поражения на минувшей неделе от «Фенербахче» в Лиге Европы со счетом 1:2, отказался обсуждать подробности игры с прессой, заявив, что на поле был не футбол, а коррида, угодил в деликатную ситуацию.

В турецких СМИ раздувают скандальную информацию о том, что Луческу якобы за взятку приглашал в национальную сборную Турции футболиста, который по игровым критериям никак этого не заслуживал.

Речь о центрбеке Эроле Алтане, которого Мирча действительно в ноябре 2017 года неожиданно пригласил в сборную Турции из нидерландского «Дордрехта».

Алтан так и не сыграл ни единой минуты за национальную команду, отличившись лишь тренировками в ее рядах, однако в турецкой прессе циркулируют слухи о том, что Луческу якобы получил взятку от агента футболиста за свое действие, чтобы Алтан в конце сезона мог иметь более выгодные предложения на трансферном рынке.

Примечательно, что летом 2018 года Эрол Алтан действительно сменил клуб. Из «Дордрехта» он перешел в болгарский «Берое», где провел полтора сезона.

В настоящий момент 28-летний Алтан, который впоследствии более не вызывался в ряды сборной Турции, выступает за команду «Эсперанца Пельт» из четвертого дивизиона чемпионата Бельгии.

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Мирча Луческу Динамо Киев сборная Турции по футболу Эрол Алкан скандал взятки Берое Дордрехт
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Источник Fotospor
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Комментарии 4
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Michael Savchyn
 турки виявилися реальними дяттлами, бо нафікк нада було Луческу отого хабара.
це просто замаралися вболівальники фенербахче зі своїм дебільним коханням до путлєрра
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+4
Remark
То есть, Луческу получил взятку для более выгодного перехода игрока с одного клуба в другой!? Ок, вопросов нет. Тогда по логике, чтобы окупить "взятку" он должен был перейти с Дордрехта хотя бы в такой среднячок как Валенсия, или Лацио, или Лудогорец (ЦСКА хотя бы), или что то в этом роде. А по факту перешёл в какое-то Берое.
Плюс чтобы поднять цену на игрока, то мне кажется, мало его просто вызвать в состав, а нужно ещё чтобы он заиграл пару игр хотя бы.
Тут "таких" вызовов и по нашей сборной можно набрать по пару штук с каждого цикла игр.
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+2
Comrade Me
Луч не ідеал, але в даному випадку просто якась маячня. Взятка, щоб ногоболець перейшов из «Дордрехта» аж у болгарський «Берое»? Взятка скільки? 200 євро?Воно йому треба? А в інших збірних ніколи такого не було, щоб взяли гравця, а він жодного разу не вийшов?
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+2
veter
Начали Деда травить заранее перед ответным матчем 
Как бабы  базарные
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+1
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