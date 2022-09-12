Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу
Нынешнего наставника «Динамо» обвиняют в лоббировании интересов определенного игрока и агента
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, который после поражения на минувшей неделе от «Фенербахче» в Лиге Европы со счетом 1:2, отказался обсуждать подробности игры с прессой, заявив, что на поле был не футбол, а коррида, угодил в деликатную ситуацию.
В турецких СМИ раздувают скандальную информацию о том, что Луческу якобы за взятку приглашал в национальную сборную Турции футболиста, который по игровым критериям никак этого не заслуживал.
Речь о центрбеке Эроле Алтане, которого Мирча действительно в ноябре 2017 года неожиданно пригласил в сборную Турции из нидерландского «Дордрехта».
Алтан так и не сыграл ни единой минуты за национальную команду, отличившись лишь тренировками в ее рядах, однако в турецкой прессе циркулируют слухи о том, что Луческу якобы получил взятку от агента футболиста за свое действие, чтобы Алтан в конце сезона мог иметь более выгодные предложения на трансферном рынке.
Примечательно, что летом 2018 года Эрол Алтан действительно сменил клуб. Из «Дордрехта» он перешел в болгарский «Берое», где провел полтора сезона.
В настоящий момент 28-летний Алтан, который впоследствии более не вызывался в ряды сборной Турции, выступает за команду «Эсперанца Пельт» из четвертого дивизиона чемпионата Бельгии.
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це просто замаралися вболівальники фенербахче зі своїм дебільним коханням до путлєрра
Плюс чтобы поднять цену на игрока, то мне кажется, мало его просто вызвать в состав, а нужно ещё чтобы он заиграл пару игр хотя бы.
Тут "таких" вызовов и по нашей сборной можно набрать по пару штук с каждого цикла игр.
Как бабы базарные