ВИДЕО. Эмоциональный спич Луческу после матча с Фенербахче

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу провел очень короткую, но эмоциональную пресс-конференцию после поражения 1:2 от «Фенербахче» в матче 1-го тура Лиги Европы.

«Сегодня на поле была коррида. Вы же знаете, что такое коррида? Лучше не проводить эту пресс-конференцию. У нас один игрок в госпитале. У нашего голкипера повреждено колено. Еще у одного игрока отравление. Мне пришлось выпускать игрока защитного плана на позицию центрфорварда. Это был не футбол.

На европейском уровне так не играют. Очень много нарушений правил со стороны «Фенербахче». А также симуляций. Очень агрессивный матч», – сказал Луческу.

Отметим, что Николай Шапаренко в этом матче получил разрыв крестообразной связки колена.