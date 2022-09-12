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Италия
12 сентября 2022, 15:21 | Обновлено 12 сентября 2022, 15:36
78
0

Леонардо БОНУЧЧИ: «Проблема Ювентуса – в менталитете»

Защитник туринского клуба – о потере очков в матче с «Салернитаной»

12 сентября 2022, 15:21 | Обновлено 12 сентября 2022, 15:36
78
0
Леонардо БОНУЧЧИ: «Проблема Ювентуса – в менталитете»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Полузащитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ничью с «Салернитаной» (2:2) в матче 6-го тура Серии А.

«Сейчас мы должны проанализировать первый тайм. Если мы будем так играть, то никуда не продвинемся. Если будем играть так же, как во втором тайме, то сможем претендовать на высокие места в чемпионате.

Мы не можем отдавать каждому сопернику по 10-15 минут и ставить результат под сомнение. Для «Ювентуса» существует только победа, это должны понимать все мы. Когда мы не являемся единым целым, у нас всегда проблемы, независимо от того, владеем мы мячом или нет. Вот в чем проблема «Ювентуса» – в менталитете», - сказал Бонуччи.

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Леонардо Бонуччи Салернитана Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник Football-Italia
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