Колб обыграла первую сеяную в финале квалификации 80-тысячника ITF

Украинская теннисистка Надежда Колб, которая не имеет одиночного рейтинга, пробилась в основу турнира ITF W80 во Франции.

В финале отбора 29-летняя украинка переиграла 377-ю ракетку мира Люси Нгуен Тан из Франции.

Ле Нёбур. Финал квалификации

Надежда Колб (Украина) – Люси Нгуен Тан (Франция) – 6:2, 6:2

Отметим, что на этом турнире также выступит Дарья Снигур. Ее первой соепрницей будет Пак Сохён из Южной Кореи.