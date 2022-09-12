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  4. Колб обыграла первую сеяную в финале квалификации 80-тысячника ITF
ITF
12 сентября 2022, 15:30 |
76
0

Колб обыграла первую сеяную в финале квалификации 80-тысячника ITF

Надежда преодолела квалификацию на турнире во Франции

12 сентября 2022, 15:30 |
76
0
Колб обыграла первую сеяную в финале квалификации 80-тысячника ITF
ФТУ. Надежда Колб

Украинская теннисистка Надежда Колб, которая не имеет одиночного рейтинга, пробилась в основу турнира ITF W80 во Франции.

В финале отбора 29-летняя украинка переиграла 377-ю ракетку мира Люси Нгуен Тан из Франции.

Ле Нёбур. Финал квалификации
Надежда Колб (Украина) – Люси Нгуен Тан (Франция) – 6:2, 6:2

Отметим, что на этом турнире также выступит Дарья Снигур. Ее первой соепрницей будет Пак Сохён из Южной Кореи.

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ITF Ле-Нёбур Надежда Колб
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Источник Sport.ua
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