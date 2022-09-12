«Если клуб так решит». Вернидуб готов к увольнению из Кривбасса

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб готов к увольнению, если руководство клуба примет такое решение. Команда в стартовых четырех турах набрала 1 пункт и не забила ни одного гола.

- Если руководство клуба скажет, что… так сказать… То я к этому готов. Если у меня не будет получаться, то я готов… Хоть у меня и контракт. Пожали друг другу руки и пошли дальше. В жизни все бывает. Я – тренер. Сегодня я где-то там, высоко, а сегодня – низко. Это жизнь. И так может произойти у каждого футболиста. Отношусь к этому нормально. В настоящее время руководство доверяет. Работаю, а если скажут мне нет – не буду работать.

Да, сейчас очень тяжело, но надо все переосмыслить. И выводить команду из этой ямы. Это первоочередная задача. Задание пока одно: справиться с этим давлением и выйти на новый уровень, который позволит начинать набирать очки и побеждать.

- Как прокомментируете, что в первых четырех турах «Кривбасс» не забил ни одного мяча и как планируете решать эту проблему в дальнейшем?

– Это большая проблема, что не забиваем. Для того, чтобы забить, нужно желание и бежать вперед. Пока, к сожалению, я не вижу того, чтобы хотели забить. Да, на нашей стороне контроль мяча, но только контроль никому не дает шанса выиграть. Тренируем одно, а выходим и играем в другое. Считаю, нужно время. На сборах забивали, все было хорошо, а тут не выходит пока.

– На такой старт вы точно не рассчитывали?

– Любой тренер не рассчитывает на такие результаты. Такое может присниться только в очень плохом сне. Следует садиться и анализировать причины. Например, очень мало скорости на флангах, почему-то боязливо подключаются к атакам наши крайние защитники. Ну и, самое важное, пока нет игрока в центре поля, который может связать игру или рискнуть и отдать острую передачу.