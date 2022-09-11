Поединок со Львовом стал юбилейным для Александра Караваева

Поединок со «Львовом» стал 350-м в украинской карьере Александра Караваева. 219 матчей он провел в УПЛ, 53 - в еврокубках, 45 - за национальную сборную, 30 - в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины. На клубном уровне Александр 166 встреч отыграл за «Зарю», 109 - за «Динамо» и 30 - за «Севастополь».

К слову, в игре с львовянами отметил юбилей и Виталий Буяльский, который забил 40-й мяч в чемпионатах Украины. 37 раз он отличился за «Динамо» и 3 - за «Говерлу».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ