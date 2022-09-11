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  4. Поединок со Львовом стал юбилейным для Александра Караваева
Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 19:40 |
208
0

Поединок со Львовом стал юбилейным для Александра Караваева

30-летний хавбек киевлян провел 350-й матч в украинской карьере

11 сентября 2022, 19:40 |
208
0
Поединок со Львовом стал юбилейным для Александра Караваева
ФК Динамо Киев / автор неизвестен

Поединок со «Львовом» стал 350-м в украинской карьере Александра Караваева. 219 матчей он провел в УПЛ, 53 - в еврокубках, 45 - за национальную сборную, 30 - в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины. На клубном уровне Александр 166 встреч отыграл за «Зарю», 109 - за «Динамо» и 30 - за «Севастополь».

К слову, в игре с львовянами отметил юбилей и Виталий Буяльский, который забил 40-й мяч в чемпионатах Украины. 37 раз он отличился за «Динамо» и 3 - за «Говерлу».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Караваев Динамо - Львов
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Источник Sport.ua
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