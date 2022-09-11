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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 15:32 | Обновлено 11 сентября 2022, 15:40
143
0

Виталий Вернидуб провел 250-й матч в чемпионатах Украины

В УПЛ Вернидуб защищал цвета трех клубов

11 сентября 2022, 15:32 | Обновлено 11 сентября 2022, 15:40
143
0
Виталий Вернидуб провел 250-й матч в чемпионатах Украины
ФК Кривбасс

Матч с «Вересом» (0:1) стал 250-м для 34-летнего защитника криворожцев Виталия Вернидуба в чемпионатах Украины. В УПЛ он защищал цвета трех клубов. 154 встречи Виталий отыграл за «Зарю», 83 - за запорожский «Металлург» и 13 - за «Кривбасс», в чьих рядах 15 лет назад 10 марта 2007 года состоялся его дебют в элитном дивизионе в домашнем поединке бело-красно-черных с «Динамо» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Вернидуба в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Вернидуба

Соперник

Счет

1-й

10.03.2007

Кривбасс

Динамо (д)

1:1

50-й

18.04.2009

Металлург З

Днепр (д)

0:1

100-й

10.05.2012

Заря

Волынь (г)

2:2

150-й

02.11.2014

Заря

Карпаты (г)

2:1

200-й

30.11.2019

Заря

Карпаты (д)

2:0

250-й

10.09.2022

Кривбасс

Верес (д)

0:1:

 

 

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Источник Sport.ua
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