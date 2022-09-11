Виталий Вернидуб провел 250-й матч в чемпионатах Украины
В УПЛ Вернидуб защищал цвета трех клубов
Матч с «Вересом» (0:1) стал 250-м для 34-летнего защитника криворожцев Виталия Вернидуба в чемпионатах Украины. В УПЛ он защищал цвета трех клубов. 154 встречи Виталий отыграл за «Зарю», 83 - за запорожский «Металлург» и 13 - за «Кривбасс», в чьих рядах 15 лет назад 10 марта 2007 года состоялся его дебют в элитном дивизионе в домашнем поединке бело-красно-черных с «Динамо» (1:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Виталия Вернидуба в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Вернидуба
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
10.03.2007
|
Кривбасс
|
Динамо (д)
|
1:1
|
50-й
|
18.04.2009
|
Металлург З
|
Днепр (д)
|
0:1
|
100-й
|
10.05.2012
|
Заря
|
Волынь (г)
|
2:2
|
150-й
|
02.11.2014
|
Заря
|
Карпаты (г)
|
2:1
|
200-й
|
30.11.2019
|
Заря
|
Карпаты (д)
|
2:0
|
250-й
|
10.09.2022
|
Кривбасс
|
Верес (д)
|
0:1:
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