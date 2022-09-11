Виталий Вернидуб провел 250-й матч в чемпионатах Украины

Матч с «Вересом» (0:1) стал 250-м для 34-летнего защитника криворожцев Виталия Вернидуба в чемпионатах Украины. В УПЛ он защищал цвета трех клубов. 154 встречи Виталий отыграл за «Зарю», 83 - за запорожский «Металлург» и 13 - за «Кривбасс», в чьих рядах 15 лет назад 10 марта 2007 года состоялся его дебют в элитном дивизионе в домашнем поединке бело-красно-черных с «Динамо» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Вернидуба в УПЛ