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  4. ХАВИ – о разгроме Кадиса: «Мы провели неидеальный матч»
Испания
11 сентября 2022, 14:47 | Обновлено 11 сентября 2022, 14:50
248
0

ХАВИ – о разгроме Кадиса: «Мы провели неидеальный матч»

Наставник «Барселоны» – об уверенной победе в Ла Лиге

11 сентября 2022, 14:47 | Обновлено 11 сентября 2022, 14:50
248
0
ХАВИ – о разгроме Кадиса: «Мы провели неидеальный матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Кадисом» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата Испании.

«Это важная победа на сложном поле, мы не побеждали здесь уже два сезона. Мы создавали моменты и доминировали. Три очка были очень важны для того, чтобы остаться на вершине турнирной таблицы.

Мы создали не так много моментов, как ожидали. Главное в таких матчах – открыть счет. Иногда нам нужно лучше понимать, когда нужно отдать последний пас. Но я счастлив, несмотря на то, что мы провели неидеальный матч», — сказал Хави.

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Хави Кадис Кадис - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
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Источник Sport.es
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