ХАВИ – о разгроме Кадиса: «Мы провели неидеальный матч»
Наставник «Барселоны» – об уверенной победе в Ла Лиге
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Кадисом» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата Испании.
«Это важная победа на сложном поле, мы не побеждали здесь уже два сезона. Мы создавали моменты и доминировали. Три очка были очень важны для того, чтобы остаться на вершине турнирной таблицы.
Мы создали не так много моментов, как ожидали. Главное в таких матчах – открыть счет. Иногда нам нужно лучше понимать, когда нужно отдать последний пас. Но я счастлив, несмотря на то, что мы провели неидеальный матч», — сказал Хави.
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