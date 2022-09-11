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Украина. Первая лига11 сентября 2022, 13:19 | Обновлено 11 сентября 2022, 14:00
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Прикарпатье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 11 сентября в 15:00
11 сентября 2022, 13:19 | Обновлено 11 сентября 2022, 14:00
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В субботу, 11 сентября, состоится матч 3-го тура Группы А Первой лиги Украины, в котором «Прикарпатье» из Ивано-Франковска примет тернопольскую «Ниву». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.
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