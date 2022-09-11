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Чемпионат Украины
Прикарпатье
11.09.2022 15:00 - : -
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
11 сентября 2022, 13:19 | Обновлено 11 сентября 2022, 14:00
60
0

Прикарпатье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 11 сентября в 15:00

11 сентября 2022, 13:19 | Обновлено 11 сентября 2022, 14:00
60
0
Прикарпатье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 11 сентября, состоится матч 3-го тура Группы А Первой лиги Украины, в котором «Прикарпатье» из Ивано-Франковска примет тернопольскую «Ниву». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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