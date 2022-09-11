Карпаты и Прикарпатье одержали домашние победы в Первой лиге

11 сентября состоялись два матча 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Львовские Карпаты разгромили Буковину (4:0), а Прикарпатье обыграло тернопольскую Ниву (1:0).

В группе A Первой лиги уверенно лидируют Карпаты Львов и Полесье Житомир (по 9 очков из 9).

Первая лига. Группа А

3-й тур, 11 сентября

Карпаты (Львов) – Буковина (Черновцы) ‒ 4:0

Голы: Тарануха, 4, Чачуа, 29, Махнев, 56, Гакман, 90+1 (автогол)

Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Нива (Тернополь) ‒ 1:0

Гол: Сондей, 51

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