Карпаты и Прикарпатье одержали домашние победы в Первой лиге
11 сентября состоялись два матча Первой лиги чемпионата Украины
11 сентября состоялись два матча 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Львовские Карпаты разгромили Буковину (4:0), а Прикарпатье обыграло тернопольскую Ниву (1:0).
В группе A Первой лиги уверенно лидируют Карпаты Львов и Полесье Житомир (по 9 очков из 9).
Первая лига. Группа А
3-й тур, 11 сентября
Карпаты (Львов) – Буковина (Черновцы) ‒ 4:0
Голы: Тарануха, 4, Чачуа, 29, Махнев, 56, Гакман, 90+1 (автогол)
Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Нива (Тернополь) ‒ 1:0
Гол: Сондей, 51
Турнирная таблица
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