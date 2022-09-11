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Чемпионат Украины
Карпаты Львов
11.09.2022 17:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
11 сентября 2022, 12:19 | Обновлено 11 сентября 2022, 12:34
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Карпаты Львов – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 11 сентября в 17:00

11 сентября 2022, 12:19 | Обновлено 11 сентября 2022, 12:34
9
0
Карпаты Львов – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В воскресенье, 11 сентября, состоится матч 3-го тура Первой лиги Украины, в котором львовские «Карпаты» примут «Буковину» из Черновцов. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник: Днепр-1 хочет подписать еще троих игроков
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Источник Sport.ua
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