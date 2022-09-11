11.09.2022 17:00 - : -
Украина. Первая лига11 сентября 2022, 12:19 | Обновлено 11 сентября 2022, 12:34
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Карпаты Львов – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 11 сентября в 17:00
11 сентября 2022, 12:19 | Обновлено 11 сентября 2022, 12:34
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В воскресенье, 11 сентября, состоится матч 3-го тура Первой лиги Украины, в котором львовские «Карпаты» примут «Буковину» из Черновцов. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
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