Сергей РЕБРОВ: «Любой победный результат приносит три очка»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал разгромную победу своей команды в матче с «Аль-Дафрой» (7:0).

«Все футболисты довольны отличным результатом. Но реальность показывает, что любой победный результат приносит три очка. У нас нет много времени праздновать, ведь нужно сосредоточиться на следующем поединке против «Аль-Джазиры»,

Напомним, в матче против «Аль-Дафры» дебютным голом за команду Реброва отметился Андрей Ярмоленко.