Другие новости11 сентября 2022, 04:58 |
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Сергей РЕБРОВ: «Любой победный результат приносит три очка»
Украинский специалист прокомментировал первую победу «Аль-Айна» в новом чемпионате
11 сентября 2022, 04:58 |
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Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал разгромную победу своей команды в матче с «Аль-Дафрой» (7:0).
«Все футболисты довольны отличным результатом. Но реальность показывает, что любой победный результат приносит три очка. У нас нет много времени праздновать, ведь нужно сосредоточиться на следующем поединке против «Аль-Джазиры»,
Напомним, в матче против «Аль-Дафры» дебютным голом за команду Реброва отметился Андрей Ярмоленко.
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