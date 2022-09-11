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11 сентября 2022, 04:58 |
134
0

Сергей РЕБРОВ: «Любой победный результат приносит три очка»

Украинский специалист прокомментировал первую победу «Аль-Айна» в новом чемпионате

11 сентября 2022, 04:58 |
134
0
Сергей РЕБРОВ: «Любой победный результат приносит три очка»
alainclub.ae

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал разгромную победу своей команды в матче с «Аль-Дафрой» (7:0).

«Все футболисты довольны отличным результатом. Но реальность показывает, что любой победный результат приносит три очка. У нас нет много времени праздновать, ведь нужно сосредоточиться на следующем поединке против «Аль-Джазиры»,

Напомним, в матче против «Аль-Дафры» дебютным голом за команду Реброва отметился Андрей Ярмоленко.

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Дафра Аль-Айн чемпионат ОАЭ по футболу
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Источник ФК Аль-Айн
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