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Франция
11 сентября 2022, 01:21 |
37
0

Чемпионат Франции. ПСЖ одержал скромную победу, Исмаили забил Марселю

Во Франции состоялись два матча 7 тура

11 сентября 2022, 01:21 |
37
0
Чемпионат Франции. ПСЖ одержал скромную победу, Исмаили забил Марселю
twitter.com

В поединке 7 тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле с минимальным счетом обыграл «Брест». Единственный гол в первом тайме забил Неймар.

В еще одном матче «Марсель» одержал волевую победу над «Лиллем». Счет в матче открыл экс-защитник «Шахтера» Исмаили.

Лига 1. 7 тур.

ПСЖ – Брест – 1:0

Гол: Неймар (30)

ПСЖ: Доннарумма, Рамос, Данилу, Кимпембе, Хакими, Витинья (Маркиньос, 87), Верратти (Фабиан, 62), Бернат (Мендеш, 78), Месси, Неймар (Сарабия, 77), Мбаппе (Экитике, 78).

«Брест»: Бизот, Фадига (Уронен, 71), Дюверн, Шардонне, Эрей (Дари, 62), Брассье, Камара (Маньетти, 62), Ле-Мелу (Лаге, 71), Белькебла (Кардона, 88), Онора, Слимани.

Марсель – Лилль – 2:1

Голы: Санчес (26), Жиго (61) – Исмаили (12)

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Источник Sport.ua
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