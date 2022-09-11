Чемпионат Франции. ПСЖ одержал скромную победу, Исмаили забил Марселю
Во Франции состоялись два матча 7 тура
В поединке 7 тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле с минимальным счетом обыграл «Брест». Единственный гол в первом тайме забил Неймар.
В еще одном матче «Марсель» одержал волевую победу над «Лиллем». Счет в матче открыл экс-защитник «Шахтера» Исмаили.
Лига 1. 7 тур.
ПСЖ – Брест – 1:0
Гол: Неймар (30)
ПСЖ: Доннарумма, Рамос, Данилу, Кимпембе, Хакими, Витинья (Маркиньос, 87), Верратти (Фабиан, 62), Бернат (Мендеш, 78), Месси, Неймар (Сарабия, 77), Мбаппе (Экитике, 78).
«Брест»: Бизот, Фадига (Уронен, 71), Дюверн, Шардонне, Эрей (Дари, 62), Брассье, Камара (Маньетти, 62), Ле-Мелу (Лаге, 71), Белькебла (Кардона, 88), Онора, Слимани.
Марсель – Лилль – 2:1
Голы: Санчес (26), Жиго (61) – Исмаили (12)
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