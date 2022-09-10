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Чемпионат Франции
ПСЖ
10.09.2022 18:00 - : -
Брест
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Франция
10 сентября 2022, 08:54 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:35
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ПСЖ - Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Парижане должны без проблем одержать очередную победу в Лиге 1

10 сентября 2022, 08:54 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:35
91
0
ПСЖ - Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 сентября, в Париже на поле стадиона «Парк де Пренс», вместимостью 47 929 зрителей, состоится матч 7-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» примет «Брест». Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Подопечные Кристофа Галтье являются лидерами турнирной таблицы французского чемпионата. В 6 матчах они набрали 16 очков, добившись 5 побед при одной ничьей. Столько же баллов имеет в активе и «Марсель». Впрочем, на первую позицию в пелотоне после победы в пятницу, 9 сентября, над «Труа» (1:0) вышел «Ланс» (17 очков). Но у него сейчас проведено уже на одну игру больше, чем у других клубов из группы лидеров.

«ПСЖ» стартовал в новом сезоне Лиги 1 с трех побед с общим счетом 17:3: разбил на выезде «Клермон» (5:0), обыграл дома «Монпелье» (5:2) и вновь в гостях уничтожил «Лилль» (7:1). Далее у парижан имела место ничья 1:1 в противостоянии с «Монако». На смену ей пришли две очередные победы – по 3:0 над «Тулузой» и над «Нантом» (обе на выезде).

На этой неделе «ПСЖ» взял победный старт в группе Лиги чемпионов. Он дома со счетом 2:1 переиграл итальянский «Ювентус».

Брест

«Пираты» в настоящий момент в турнирной таблице Лиги 1 значатся на 17 позиции. Проведя 6 игр, они набрали 5 очков: в одном матче была победа, в двух ничьи, а в трех команда уступила.

Стартовал «Брест» с выездного поражения от «Ланса» (2:3), после чего дома поделил очки с «Марселем» (1:1). В 3-м туре сезона подопечные Мишеля Тер-Закаряна обыграли на выезде «Анжер» - 3:1. Но на смену премьерной победе в чемпионате пришли два поражения (от «Монпелье» дома – 0:7, и от «Ренна» на выезде – 1:3) и ничья (в домашней игре со «Страсбургом» - 1:1).

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Мукиеле, Маркиньос, Кимпембе, Хакими, Саншеш, Солер, Бернат, Сарабия, Неймар, Мбаппе.

Брест: Бизот – Дюверн, Шардонне, Дари, Брассье, Белькебла, Маньетти, Онора, Ле-Мелу, Белайли, Слимани.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева без проблем смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.07 по линии Parimatch.

10 сентября, суббота

«ПСЖ» - «Брест»
Париж. «Парк де Пренс». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 3:0
Parimatch
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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