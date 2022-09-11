В воскресенье, 11 сентября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч пятого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют мадридский «Реал» и «Мальорка». Стартовый свисток арбитра Хорхе Фигероа Васкеса из Андалусии прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Реал



Действующий чемпион Испании мадридский «Реал» перед наступлением осенней международной паузы, как и большинство участников еврокубков, не будет иметь возможности перевести дух, разрываясь между турнирами на внутренней и международной арене. В Лиге чемпионов УЕФА дела у команды Карло Анчелотти пошли в правильное русло уже с первого тура, так как ей удалось одолеть шотландский «Селтик» на выезде (3:0). Однако, во время завоевания этого успеха случилось непоправимое – травму колена получил лидер атаки «сливочных» Карим Бензема.

В предстоящем поединке забивного француза не будет, и не факт, что он успеет восстановиться к следующей игре еврокубков против немецкого РБ «Лейпциг», которому на фоне поражения от донецкого «Шахтера» будет необходим любой положительный исход матча на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» точно испытает проблемы в линии атаки, хотя предыдущие матчи чемпионата с участием Бензема также не были их лишены. Команда Анчелотти еще не теряла очки, но при этом пропускала от «Альмерии» (2:1), «Сельты» (4:1), «Эспаньола» (3:1) и «Бетиса» (2:1). Как бы так не вышло, что проблемы в обороне и атаке начали коррелироваться друг с другом.

Мальорка



Коллектив Хавьера Агирре переживал разнообразные по степени успешности периоды в своей истории, и даже побеждал в розыгрышах Кубка и Суперкубка Испании на стыке веков. Однако последние несколько лет для «Мальорки» ознаменовались постоянной борьбой и продолжительными выступлениями в Сегунде, где заработать внушительный бюджет на трансферы и высококачественных исполнителей точно не получится. Возвращение в Ла Лигу на сезон-2019/20 оказалось слишком кратковременным, и уже через год команда вновь боролась за повышение в классе для того, чтобы вернуться и опять оказаться у подвала турнирной таблицы.

16 место по итогам прошлой кампании завершилось увольнением Луиса Гарсии, который выводил команду из Сегунды, с последующим назначением Хавьера Агирре. Существенного трансферного бюджета мексиканский наставник в последствии не получил, поэтому «островитяне» были вынуждены довольствоваться подписанием исполнителей средней руки из приближенных резервов клубов топ-чемпионата Европы уровня «Лацио», «Штутгарта» или «Лиона». Как итог, на старте сезона «Мальорка» проиграла только «Бетису» (0:2) и при этом сыграла вничью против «Жироны» (1:1) и «Атлетика» (0:0), обыграв «Райо Вальекано» (2:0).

Ориентировочные составы



«Реал»: Куртуа – Менди, Алаба, Рюдигер, Карвахаль – Камавинга, Тчуамени, Кроос – Винисиус, Азар, Родриго.

«Мальорка»: Райкович – Вальент, Раильо, Копете – Коста, Родригес, Санчес, Баталья – Кан Ин, Мурики.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева смогут провести качественную разминку перед Лигой чемпионов. Нашей ставкой будет позиция – «Реал» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.70 по линии Parimatch.

11 сентября, воскресенье