Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
11.09.2022 15:00 - : -
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 сентября 2022, 00:14 |
54
0

Реал – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Удобный соперник в сложном календаре

11 сентября 2022, 00:14 |
54
0
Реал – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 сентября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч пятого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют мадридский «Реал» и «Мальорка». Стартовый свисток арбитра Хорхе Фигероа Васкеса из Андалусии прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Реал


Действующий чемпион Испании мадридский «Реал» перед наступлением осенней международной паузы, как и большинство участников еврокубков, не будет иметь возможности перевести дух, разрываясь между турнирами на внутренней и международной арене. В Лиге чемпионов УЕФА дела у команды Карло Анчелотти пошли в правильное русло уже с первого тура, так как ей удалось одолеть шотландский «Селтик» на выезде (3:0). Однако, во время завоевания этого успеха случилось непоправимое – травму колена получил лидер атаки «сливочных» Карим Бензема.

В предстоящем поединке забивного француза не будет, и не факт, что он успеет восстановиться к следующей игре еврокубков против немецкого РБ «Лейпциг», которому на фоне поражения от донецкого «Шахтера» будет необходим любой положительный исход матча на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» точно испытает проблемы в линии атаки, хотя предыдущие матчи чемпионата с участием Бензема также не были их лишены. Команда Анчелотти еще не теряла очки, но при этом пропускала от «Альмерии» (2:1), «Сельты» (4:1), «Эспаньола» (3:1) и «Бетиса» (2:1). Как бы так не вышло, что проблемы в обороне и атаке начали коррелироваться друг с другом.

Мальорка


Коллектив Хавьера Агирре переживал разнообразные по степени успешности периоды в своей истории, и даже побеждал в розыгрышах Кубка и Суперкубка Испании на стыке веков. Однако последние несколько лет для «Мальорки» ознаменовались постоянной борьбой и продолжительными выступлениями в Сегунде, где заработать внушительный бюджет на трансферы и высококачественных исполнителей точно не получится. Возвращение в Ла Лигу на сезон-2019/20 оказалось слишком кратковременным, и уже через год команда вновь боролась за повышение в классе для того, чтобы вернуться и опять оказаться у подвала турнирной таблицы.

16 место по итогам прошлой кампании завершилось увольнением Луиса Гарсии, который выводил команду из Сегунды, с последующим назначением Хавьера Агирре. Существенного трансферного бюджета мексиканский наставник в последствии не получил, поэтому «островитяне» были вынуждены довольствоваться подписанием исполнителей средней руки из приближенных резервов клубов топ-чемпионата Европы уровня «Лацио», «Штутгарта» или «Лиона». Как итог, на старте сезона «Мальорка» проиграла только «Бетису» (0:2) и при этом сыграла вничью против «Жироны» (1:1) и «Атлетика» (0:0), обыграв «Райо Вальекано» (2:0).

Ориентировочные составы


«Реал»: Куртуа – Менди, Алаба, Рюдигер, Карвахаль – Камавинга, Тчуамени, Кроос – Винисиус, Азар, Родриго.

«Мальорка»: Райкович – Вальент, Раильо, Копете – Коста, Родригес, Санчес, Баталья – Кан Ин, Мурики.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева смогут провести качественную разминку перед Лигой чемпионов. Нашей ставкой будет позиция – «Реал» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.70 по линии Parimatch.

11 сентября, воскресенье

«Реал» – «Мальорка»
Мадрид. «Сантьяго Бернабеу». 15:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес (Андалусия, Испания)
Прогноз Sport.ua – 3:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Украина – Польша. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Евробаскета
Колос – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Атлетико обыграл Сельту, отгрузив кельтам четыре гола
прогнозы чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Мальорка Реал - Мальорка
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан в меньшинстве добыл выездную победу над Сампдорией
Футбол | 10 сентября 2022, 23:46 0
Милан в меньшинстве добыл выездную победу над Сампдорией
Милан в меньшинстве добыл выездную победу над Сампдорией

Россонери не отпустили «Наполи» в турнирной таблице

10 самых высокооплачиваемых футболистов современности
Футбол | 10 сентября 2022, 13:30 6
10 самых высокооплачиваемых футболистов современности
10 самых высокооплачиваемых футболистов современности

Разбираемся, кто зарабатывает больше всех и о каких суммах идет речь

ВИДЕО. Полное уничтожение. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
Футбол | 10.09.2022, 17:37
ВИДЕО. Полное уничтожение. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
ВИДЕО. Полное уничтожение. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Футбол | 10.09.2022, 19:01
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
Теннис | 11.09.2022, 01:10
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
09.09.2022, 20:59
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
09.09.2022, 07:50 8
Футбол
Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
10.09.2022, 07:00 2
Теннис
Бразилия и Польша сыграют в полуфинале чемпионата мира по волейболу
Бразилия и Польша сыграют в полуфинале чемпионата мира по волейболу
09.09.2022, 00:30 1
Волейбол
ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
09.09.2022, 15:15 9
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
10.09.2022, 11:00 19
Баскетбол
Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022
Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022
09.09.2022, 07:21 5
Теннис
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
09.09.2022, 12:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности