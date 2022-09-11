Волевой разгром. Реал одержал пятую победу в Ла Лиге, дожав Мальорку

В матче 5-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» на своем поле одержал победу над «Мальоркой» со счетом 4:1.

Гости первыми открыли счет и долгое время боролись за очки, однако в концовке «сливочные» дожали соперника и продлили победную серию в Ла Лиге до пяти поединков кряду.

За столичный коллектив по голу забили Вальверде, Винисиус, Родриго и Рюдигер.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин весь матч просидел на скамейке для запасных. В этом сезоне он еще не выходил на футбольное поле.

Чемпионат Испании, 5-й тур

«Реал» – «Мальорка» – 4:1

Голы: Мурики, 35 (0:1). Вальверде, 45+3 (1:1). Винисиус Жуниор, 72 (2:1). Родриго, 89 (3:1). Рюдигер, 90+3 (4:1).

После пяти туров команда Карло Анчелотти единолично лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Барселону», которая идет второй, на два балла.