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  4. Игорь СУРКИС: «Команда подсела, но Луческу выведет Динамо из кризиса»
Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 21:50 |
1344
4

Игорь СУРКИС: «Команда подсела, но Луческу выведет Динамо из кризиса»

Президент «Динамо» жестко поговорил с игроками после матча с «Фенербахче»

10 сентября 2022, 21:50 |
1344
4
Игорь СУРКИС: «Команда подсела, но Луческу выведет Динамо из кризиса»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал об обидном поражении «Фенербахче» (1:2) и о будущем главного тренера Мирчи Луческу.

«Были сказаны и жесткие слова, и я пытался их успокоить. Во-первых, череда травм, во-вторых, форсировано готовил команду Мистер. Он и все мы мечтали попасть в Лигу чемпионов, но не получилось. Сейчас команда подсела, надо из этого выйти, и будет полный порядок.

Абсолютно есть доверие к Луческу, он опытный тренер и он выведет команду [из кризиса] в ближайшее время. Дай бог, что ближайшие игры будут удачные, хотя я опять-таки говорю, что полкоманды травмировано, но если они будут удачные, то после перерыва на сборные все пойдет значительно легче», – сказал Суркис.

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Источник ПроФутбол
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Комментарии 4
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zhyr
Про травми така собі відмазка. Шапаренко і Бущан травмувалися в останьому матчі. До того ж Бущан провів його весь. Попов не такий вже й незамінний основний. Забарний пропустив 1 матч. А програли 5 підряд.
А от те, що втративши десь 5 футболістів на лівому фланзі, підписали 2-х (і то одного ледь не в останній момент) викликає питання до президента клубу і селекційного відділу. Та й на правому фланзі не все так впевнено, враховуючи травматичність Циганкова (ще й не ясно, як в нього з мотивацією). Чи вони планували Караваєвим зачинити всі позиції?)))
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+3
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Владислав Рейский
Хм, тут как бы встряска нужно, хотя если дед свалит на отдых, то хоть бы уже физруков не ставил. Хотя того же Костюка могли б и попробовать шоб ещё молодежи больше играло 
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0
Весняна Сова
Что похожее я уже слышал. 
"Спецоперация будет доведена до конца"..?)
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-1
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