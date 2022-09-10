Игорь СУРКИС: «Команда подсела, но Луческу выведет Динамо из кризиса»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал об обидном поражении «Фенербахче» (1:2) и о будущем главного тренера Мирчи Луческу.

«Были сказаны и жесткие слова, и я пытался их успокоить. Во-первых, череда травм, во-вторых, форсировано готовил команду Мистер. Он и все мы мечтали попасть в Лигу чемпионов, но не получилось. Сейчас команда подсела, надо из этого выйти, и будет полный порядок.

Абсолютно есть доверие к Луческу, он опытный тренер и он выведет команду [из кризиса] в ближайшее время. Дай бог, что ближайшие игры будут удачные, хотя я опять-таки говорю, что полкоманды травмировано, но если они будут удачные, то после перерыва на сборные все пойдет значительно легче», – сказал Суркис.