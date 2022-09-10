10.09.2022, FT 2 : 1
Испания10 сентября 2022, 17:37 |
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Ла Лига. Валенсия проиграла Райо Вальекано
«Летучие мыши» сподобились только на гол престижа в конце
10 сентября 2022, 17:37 |
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Субботний игровой день в Ла Лиге стартовал с матча «Райо Вальекано» - «Валенсия». Команда Дженнароу Гаттузо потерпела неожиданное поражение, сумев лишь забить гол престижна на последних минутах.
«Райо Вальекано» - «Валенсия» - 2:1
Голы: Паласон 5, Нико 52 (автогол) – Диакаби 90+3
Вчера тур начался победой «Жироны» над «Вальядолидом».
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