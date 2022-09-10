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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
10.09.2022, FT 2 : 1
Валенсия
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Испания
10 сентября 2022, 17:37 |
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0

Ла Лига. Валенсия проиграла Райо Вальекано

«Летучие мыши» сподобились только на гол престижа в конце

10 сентября 2022, 17:37 |
25
0
Ла Лига. Валенсия проиграла Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine

Субботний игровой день в Ла Лиге стартовал с матча «Райо Вальекано» - «Валенсия». Команда Дженнароу Гаттузо потерпела неожиданное поражение, сумев лишь забить гол престижна на последних минутах.

«Райо Вальекано» - «Валенсия» - 2:1
Голы: Паласон 5, Нико 52 (автогол) – Диакаби 90+3

Вчера тур начался победой «Жироны» над «Вальядолидом».

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Валенсия Райо Вальекано Ла Лига
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Источник Sport.ua
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