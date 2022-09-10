Ла Лига. Валенсия проиграла Райо Вальекано

Субботний игровой день в Ла Лиге стартовал с матча «Райо Вальекано» - «Валенсия». Команда Дженнароу Гаттузо потерпела неожиданное поражение, сумев лишь забить гол престижна на последних минутах.

«Райо Вальекано» - «Валенсия» - 2:1

Голы: Паласон 5, Нико 52 (автогол) – Диакаби 90+3

Вчера тур начался победой «Жироны» над «Вальядолидом».