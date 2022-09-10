Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Жирона в концовке вырвала победу у Вальядолида
Чемпионат Испании
Жирона
09.09.2022, FT 2 : 1
Вальядолид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 сентября 2022, 01:41 | Обновлено 10 сентября 2022, 02:38
39
0

ВИДЕО. Как Жирона в концовке вырвала победу у Вальядолида

Смотрите видеообзор матча 5-го тура чемпионата Испании

10 сентября 2022, 01:41 | Обновлено 10 сентября 2022, 02:38
39
0
ВИДЕО. Как Жирона в концовке вырвала победу у Вальядолида
ФК Жирона

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Жирона» вырвала победу у «Вальядолида» со счетом 2:1.

Автором победного мяча на 88-й минуте стал полузащитник Ориоль Ромеу.

«Жирона» набрала 7 очков и занимает 9-е место. «Вальядолид» имеет 4 очка (16-я позиция).

Лига 1. 5-й тур

Жирона – Вальядолид – 2:1

Голы: Рейниер, 21, Ромеу, 88 – Мончу, 38

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Ориоль Ромеу (Жирона).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Мончу (Вальядолид).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Рейниер (Жирона).
По теме:
Рух – Заря – 3:1. Сенсация во Львове. Хет-трик Таллеса. Видео голов и обзор
Вильярреал – Лех – 4:3. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Важная победа. Видео голов и обзор матча
Жирона Вальядолид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ориоль Ромеу видео голов и обзор Рейниер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Я солидарен с украинцами! Лидер боснийцев Джеко выступил против игры с рф
Футбол | 10 сентября 2022, 01:10 2
Я солидарен с украинцами! Лидер боснийцев Джеко выступил против игры с рф
Я солидарен с украинцами! Лидер боснийцев Джеко выступил против игры с рф

Товарняк Боснии и россии планируется сыграть в ноябре в стране-агрессоре

ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
Футбол | 09 сентября 2022, 15:15 9
ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче

Голкипер «Динамо» не церемонился с турецкими поклонниками «пыни»

ВИДЕО. Эмоциональный спич Луческу после матча с Фенербахче
Футбол | 09.09.2022, 10:08
ВИДЕО. Эмоциональный спич Луческу после матча с Фенербахче
ВИДЕО. Эмоциональный спич Луческу после матча с Фенербахче
Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Футбол | 09.09.2022, 18:55
Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Источник: Бущан получил серьезную травму в матче с Фенербахче
Футбол | 09.09.2022, 11:59
Источник: Бущан получил серьезную травму в матче с Фенербахче
Источник: Бущан получил серьезную травму в матче с Фенербахче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
09.09.2022, 07:47 2
Теннис
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
09.09.2022, 07:41 12
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
09.09.2022, 07:50 8
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
09.09.2022, 12:30 17
Баскетбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
08.09.2022, 23:24 18
Футбол
Лига Европы. Зинченко помог Арсеналу обыграть Цюрих
Лига Европы. Зинченко помог Арсеналу обыграть Цюрих
08.09.2022, 21:49
Футбол
ФЕСЕЧКО: Во 2-м бое Усику могли не дать победу, если бы он был претендентом
ФЕСЕЧКО: Во 2-м бое Усику могли не дать победу, если бы он был претендентом
08.09.2022, 12:58
Бокс
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
08.09.2022, 00:05 22
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности