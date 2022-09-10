09.09.2022, FT 2 : 1
Испания10 сентября 2022, 01:41 | Обновлено 10 сентября 2022, 02:38
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ВИДЕО. Как Жирона в концовке вырвала победу у Вальядолида
Смотрите видеообзор матча 5-го тура чемпионата Испании
10 сентября 2022, 01:41 | Обновлено 10 сентября 2022, 02:38
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В матче 5-го тура чемпионата Испании «Жирона» вырвала победу у «Вальядолида» со счетом 2:1.
Автором победного мяча на 88-й минуте стал полузащитник Ориоль Ромеу.
«Жирона» набрала 7 очков и занимает 9-е место. «Вальядолид» имеет 4 очка (16-я позиция).
Лига 1. 5-й тур
Жирона – Вальядолид – 2:1
Голы: Рейниер, 21, Ромеу, 88 – Мончу, 38
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Ориоль Ромеу (Жирона).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Мончу (Вальядолид).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Рейниер (Жирона).
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