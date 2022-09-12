10.09.2022, FT 2 : 1
Испания12 сентября 2022, 05:16 | Обновлено 12 сентября 2022, 05:26
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Райо Вальекано – Валенсия – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
12 сентября 2022, 05:16 | Обновлено 12 сентября 2022, 05:26
37
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В матче 5-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» на своем поле обыграл «Валенсию» со счетом 2:1.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Муктар Диакаби (Валенсия).
52’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Нико Гонсалес (Валенсия).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
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