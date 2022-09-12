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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
10.09.2022, FT 2 : 1
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 сентября 2022, 05:16 | Обновлено 12 сентября 2022, 05:26
37
0

Райо Вальекано – Валенсия – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

12 сентября 2022, 05:16 | Обновлено 12 сентября 2022, 05:26
37
0
Райо Вальекано – Валенсия – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» на своем поле обыграл «Валенсию» со счетом 2:1.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Муктар Диакаби (Валенсия).
52’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Нико Гонсалес (Валенсия).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
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Райо Вальекано Валенсия видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Источник MEGOGO
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