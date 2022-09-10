Первая лига. Оболонь вырвала победу над Черниговом

Субботний игровой день в Первой лиге стартовал с матча группы Б «Чернигов» - «Оболонь». Столичный клуб одержал непростую минимальную победу благодаря позднему голу с пенальти.

«Чернигов» - «Оболонь» - 0:1

Гол: Батальский 88 (пен.)

«Чернигов»: Ширай, Сердюк, Сираш, Романченко, Лакеенко, Кривобороденко, Мироненко (Зубашевский 74), Сердюк, Ментей, Кулик, Койдан (Волк 64)

«Оболонь»: Федоровский, Прокопенко, Терехов (Бородай 71), Фатеев, Корохов, Мороз, Косовский (Покотилюк 66), Груша (Осман 79), Василенко, Слободян (Батальский 79), Краснопир (Чернов 72)

Предупреждение: Мироненко 72, Сираш 78

Вчера победы одержали «Металлург» Запорожье и ЛНЗ.