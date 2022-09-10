Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Оболонь вырвала победу над Черниговом
Чемпионат Украины
Чернигов
10.09.2022, FT 0 : 1
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
10 сентября 2022, 15:36 |
169
0

Первая лига. Оболонь вырвала победу над Черниговом

Судьбу встречи решил единственный гол

10 сентября 2022, 15:36 |
169
0
Первая лига. Оболонь вырвала победу над Черниговом
ФК Оболонь

Субботний игровой день в Первой лиге стартовал с матча группы Б «Чернигов» - «Оболонь». Столичный клуб одержал непростую минимальную победу благодаря позднему голу с пенальти.

«Чернигов» - «Оболонь» - 0:1
Гол: Батальский 88 (пен.)

«Чернигов»: Ширай, Сердюк, Сираш, Романченко, Лакеенко, Кривобороденко, Мироненко (Зубашевский 74), Сердюк, Ментей, Кулик, Койдан (Волк 64)

«Оболонь»: Федоровский, Прокопенко, Терехов (Бородай 71), Фатеев, Корохов, Мороз, Косовский (Покотилюк 66), Груша (Осман 79), Василенко, Слободян (Батальский 79), Краснопир (Чернов 72)

Предупреждение: Мироненко 72, Сираш 78

Вчера победы одержали «Металлург» Запорожье и ЛНЗ.

По теме:
Скорук – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полесье – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Диназ – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига Украины Оболонь Киев Чернигов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поттер останется в Челси, даже если не выведет команду в топ-4
Футбол | 10 сентября 2022, 12:11 1
Поттер останется в Челси, даже если не выведет команду в топ-4
Поттер останется в Челси, даже если не выведет команду в топ-4

У клуба долгосрочные планы на нового тренера

Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Футбол | 09 сентября 2022, 18:55 24
Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью

Алексей Сливченко акцентирует внимание на, возможно, главной проблеме киевлян в этом сезоне

Шокировали лидера. Рух эффектно одолел Зарю во Львове
Футбол | 09.09.2022, 18:59
Шокировали лидера. Рух эффектно одолел Зарю во Львове
Шокировали лидера. Рух эффектно одолел Зарю во Львове
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
Футбол | 09.09.2022, 17:39
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
ВИДЕО. Довбик хочет уйти, перенос Шахтер - Селтик, ставим на Кривбасс
Футбол | 10.09.2022, 13:31
ВИДЕО. Довбик хочет уйти, перенос Шахтер - Селтик, ставим на Кривбасс
ВИДЕО. Довбик хочет уйти, перенос Шахтер - Селтик, ставим на Кривбасс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022
Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022
09.09.2022, 07:21 5
Теннис
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
09.09.2022, 12:00 1
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
09.09.2022, 07:50 8
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
10.09.2022, 01:50 2
MMA
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
08.09.2022, 17:06 18
Баскетбол
Лига Европы. Зинченко помог Арсеналу обыграть Цюрих
Лига Европы. Зинченко помог Арсеналу обыграть Цюрих
08.09.2022, 21:49
Футбол
Легенда Шахтера оказался предателем, средний палец Бущана, Босния едет в рф
Легенда Шахтера оказался предателем, средний палец Бущана, Босния едет в рф
10.09.2022, 08:40 7
Футбол
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
08.09.2022, 20:48 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности