Украина. Первая лига10 сентября 2022, 09:53 |
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Чернигов – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 10 сентября в 13:00
10 сентября 2022, 09:53 |
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В субботу, 10 сентября, состоится матч 3-го тура Группы Б Первой лиги Украины, в котором «Чернигов» сыграет против киевской «Оболони». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.
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