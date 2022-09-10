Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чернигов – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Чернигов
10.09.2022 13:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
10 сентября 2022, 09:53 |
124
0

Чернигов – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 10 сентября в 13:00

10 сентября 2022, 09:53 |
124
0
Чернигов – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 10 сентября, состоится матч 3-го тура Группы Б Первой лиги Украины, в котором «Чернигов» сыграет против киевской «Оболони». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

По теме:
Шахтер – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полесье – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
смотреть онлайн Чернигов Оболонь Киев Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
Футбол | 09 сентября 2022, 22:45 23
Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера

Геннадий Зубов и Анатолий Скирчук вошли в тренерский штаб команды «звезда»

Ряд игроков сборной Боснии и Герцеговины отказываются играть с россией
Футбол | 09 сентября 2022, 22:01 7
Ряд игроков сборной Боснии и Герцеговины отказываются играть с россией
Ряд игроков сборной Боснии и Герцеговины отказываются играть с россией

Матч должен состояться 19 ноября

ВИДЕО. Как Украина обыграла Германию в Евролиге. Итоговые таблицы групп
Футбол | 10.09.2022, 06:20
ВИДЕО. Как Украина обыграла Германию в Евролиге. Итоговые таблицы групп
ВИДЕО. Как Украина обыграла Германию в Евролиге. Итоговые таблицы групп
ВИДЕО. Все голы еврокубков за неделю. Как Коваль сделал ассист на 70 метров
Футбол | 10.09.2022, 07:23
ВИДЕО. Все голы еврокубков за неделю. Как Коваль сделал ассист на 70 метров
ВИДЕО. Все голы еврокубков за неделю. Как Коваль сделал ассист на 70 метров
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 09.09.2022, 12:00
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УАЙЛДЕР: «Знаю, что Фьюри жульничал»
УАЙЛДЕР: «Знаю, что Фьюри жульничал»
08.09.2022, 12:00 5
Бокс
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
08.09.2022, 21:41 52
Футбол
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
08.09.2022, 22:59 12
Футбол
КЛИМАС – о том, что Фьюри вызвал Джошуа: «Хороший способ бегать от Усика»
КЛИМАС – о том, что Фьюри вызвал Джошуа: «Хороший способ бегать от Усика»
09.09.2022, 09:52 6
Бокс
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
08.09.2022, 21:18
Футбол
Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022
Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022
09.09.2022, 07:21 4
Теннис
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
09.09.2022, 07:41 12
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Сделаю с Усиком то, что Боу сделал с Холифилдом»
Тайсон ФЬЮРИ: «Сделаю с Усиком то, что Боу сделал с Холифилдом»
08.09.2022, 14:28 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности