Первая лига. Металлург З вышел в лидеры, победа ЛНЗ

В группе Б Первой лиги состоялись первые два матча 3-го тура. «Металлург» Запорожье обыграл «Полтаву» со счетом 2:1 и с 7 пунктами лидирует в таблице.

В другой встрече ЛНЗ одолел «Кремень».

Первая лига. 3-й тур. Группа Б

Полтава - Металлург 3 1:2

Голы: Таранушич, 83 - Сад, 68 (с пен), 81

ЛНЗ - Кремень 2:0

Голы: Тищенко, 8, Нехтий, 25