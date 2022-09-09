Украина. Первая лига09 сентября 2022, 18:30 |
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Первая лига. Металлург З вышел в лидеры, победа ЛНЗ
Первые матчи тура
09 сентября 2022, 18:30 |
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В группе Б Первой лиги состоялись первые два матча 3-го тура. «Металлург» Запорожье обыграл «Полтаву» со счетом 2:1 и с 7 пунктами лидирует в таблице.
В другой встрече ЛНЗ одолел «Кремень».
Первая лига. 3-й тур. Группа Б
Полтава - Металлург 3 1:2
Голы: Таранушич, 83 - Сад, 68 (с пен), 81
ЛНЗ - Кремень 2:0
Голы: Тищенко, 8, Нехтий, 25
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