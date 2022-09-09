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  4. Первая лига. Металлург З вышел в лидеры, победа ЛНЗ
Украина. Первая лига
09 сентября 2022, 18:30 |
271
1

Первая лига. Металлург З вышел в лидеры, победа ЛНЗ

Первые матчи тура

09 сентября 2022, 18:30 |
271
1
Первая лига. Металлург З вышел в лидеры, победа ЛНЗ
facebook.com/mfcmetalurg

В группе Б Первой лиги состоялись первые два матча 3-го тура. «Металлург» Запорожье обыграл «Полтаву» со счетом 2:1 и с 7 пунктами лидирует в таблице.

В другой встрече ЛНЗ одолел «Кремень».

Первая лига. 3-й тур. Группа Б

Полтава - Металлург 3 1:2
Голы: Таранушич, 83 - Сад, 68 (с пен), 81

ЛНЗ - Кремень 2:0
Голы: Тищенко, 8, Нехтий, 25

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Источник Sport.ua
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veter
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