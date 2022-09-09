09.09.2022 13:00 - : -
Украина. Премьер лига09 сентября 2022, 04:59 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:11
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Полтава – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 9 сентября в 13:00
09 сентября 2022, 04:59 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:11
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В пятницу, 9 сентября, состоится матч 3-го тура Группы Б Первой лиги Украины, в котором «Полтава» сыграет против запорожского «Металлурга». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.
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