Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Полтава
09.09.2022 13:00 - : -
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 04:59 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:11
9
0

Полтава – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 9 сентября в 13:00

09 сентября 2022, 04:59 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:11
9
0
Полтава – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 9 сентября, состоится матч 3-го тура Группы Б Первой лиги Украины, в котором «Полтава» сыграет против запорожского «Металлурга». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

По теме:
Первая лига Украины. Результативное начало тура и противоположный конец
Первая лига. Вторая победа Полесья, успехи Оболони и Металлурга З
Матчи Первой и Второй лиг, 3 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлург Запорожье Полтава
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
Футбол | 08 сентября 2022, 19:53 21
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина

Очередной зашквар от турецких болельщиков

Жорже ЖЕЗУШ: «Луческу плохо проанализировал матч»
Футбол | 09 сентября 2022, 03:03 0
Жорже ЖЕЗУШ: «Луческу плохо проанализировал матч»
Жорже ЖЕЗУШ: «Луческу плохо проанализировал матч»

Наставник «Фенербахче» – о победе над «Динамо»

Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Футбол | 08.09.2022, 21:41
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Луческу – не волшебник. Динамо ждет тяжелый сезон
Футбол | 08.09.2022, 12:50
Луческу – не волшебник. Динамо ждет тяжелый сезон
Луческу – не волшебник. Динамо ждет тяжелый сезон
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
Другие виды | 08.09.2022, 20:48
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
07.09.2022, 16:45 1
Футбол
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
07.09.2022, 00:03 6
Футбол
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
07.09.2022, 09:50 10
Футбол
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
08.09.2022, 06:33 2
Теннис
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
08.09.2022, 00:05 22
Волейбол
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
08.09.2022, 22:59 11
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
07.09.2022, 23:31 30
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира по волейболу Словения - Украина
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира по волейболу Словения - Украина
07.09.2022, 10:59
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности