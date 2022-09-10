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Диназ
10.09.2022 17:00 - : -
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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 14:08 | Обновлено 10 сентября 2022, 14:13
73
0

Диназ – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 10 сентября в 17:00

10 сентября 2022, 14:08 | Обновлено 10 сентября 2022, 14:13
73
0
Диназ – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 10 сентября, состоится матч 3-го тура Группы А Первой лиги Украины, в котором вышгородский «Диназ» примет «Эпицентр» из Камянца-Подольского. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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