Украина. Премьер лига10 сентября 2022, 14:08 | Обновлено 10 сентября 2022, 14:13
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Диназ – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 10 сентября в 17:00
10 сентября 2022, 14:08 | Обновлено 10 сентября 2022, 14:13
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В субботу, 10 сентября, состоится матч 3-го тура Группы А Первой лиги Украины, в котором вышгородский «Диназ» примет «Эпицентр» из Камянца-Подольского. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
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