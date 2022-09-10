Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Полесье забило 4 гола Мариуполю, победа Эпицентра
Украина. Первая лига
10 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 10 сентября 2022, 21:16
261
0

Первая лига. Полесье забило 4 гола Мариуполю, победа Эпицентра

Житомирская команда идет без потерь очков

10 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 10 сентября 2022, 21:16
261
0
Первая лига. Полесье забило 4 гола Мариуполю, победа Эпицентра
polissyafc.com

В матче 3-го тура Первой лиги «Полесье» на своем поле обыграло ФСК «Мариуполь» со счетом 4:2. Отметим дубль Филиппа Будковского. Команда лидирует в группе А с 9 очками.

Первая лига. 3-й тур

Группа А

Полесье - ФСК Мариуполь 4:2
Голы: Грицук, 7, Будковский, 21, 88, Кушниренко, 68 - Мамросенко, 39, Быковский, 50

Диназ - Эпицентр 1:3
Голы: Вакуленко, 3 - Гирный, 5, 59, Пучковский, 83

Группа Б

Скорук - Горняк-Спорт 1:1
Голы: Мишуренко, 6 - Сейтхалилов, 37

Турнирная таблица

По теме:
Диназ – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига. Оболонь вырвала победу над Черниговом
Скорук – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига Украины Полесье Житомир ФСК Мариуполь Эпицентр Диназ Вышгород Скорук Томаковка Горняк-Спорт
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВЕРНИДУБ: «Третий раз проиграли, уже устал поздравлять соперников»
Футбол | 10 сентября 2022, 20:28 5
Юрий ВЕРНИДУБ: «Третий раз проиграли, уже устал поздравлять соперников»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Третий раз проиграли, уже устал поздравлять соперников»

Наставник недоволен игрой команды

10 самых высокооплачиваемых футболистов современности
Футбол | 10 сентября 2022, 13:30 6
10 самых высокооплачиваемых футболистов современности
10 самых высокооплачиваемых футболистов современности

Разбираемся, кто зарабатывает больше всех и о каких суммах идет речь

Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков
Футбол | 10.09.2022, 20:10
Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков
Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Футбол | 10.09.2022, 19:01
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Легенда Шахтера оказался предателем, средний палец Бущана, Босния едет в рф
Футбол | 10.09.2022, 08:40
Легенда Шахтера оказался предателем, средний палец Бущана, Босния едет в рф
Легенда Шахтера оказался предателем, средний палец Бущана, Босния едет в рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
08.09.2022, 21:41 51
Футбол
Лига Европы. Зинченко помог Арсеналу обыграть Цюрих
Лига Европы. Зинченко помог Арсеналу обыграть Цюрих
08.09.2022, 21:49
Футбол
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
09.09.2022, 17:39 1
Футбол
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
08.09.2022, 22:59 12
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
10.09.2022, 01:50 2
MMA
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
10.09.2022, 11:00 18
Баскетбол
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
09.09.2022, 07:47 2
Теннис
КЛИМАС – о том, что Фьюри вызвал Джошуа: «Хороший способ бегать от Усика»
КЛИМАС – о том, что Фьюри вызвал Джошуа: «Хороший способ бегать от Усика»
09.09.2022, 09:52 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности