Украина. Первая лига10 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 10 сентября 2022, 21:16
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Первая лига. Полесье забило 4 гола Мариуполю, победа Эпицентра
Житомирская команда идет без потерь очков
10 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 10 сентября 2022, 21:16
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В матче 3-го тура Первой лиги «Полесье» на своем поле обыграло ФСК «Мариуполь» со счетом 4:2. Отметим дубль Филиппа Будковского. Команда лидирует в группе А с 9 очками.
Первая лига. 3-й тур
Группа А
Полесье - ФСК Мариуполь 4:2
Голы: Грицук, 7, Будковский, 21, 88, Кушниренко, 68 - Мамросенко, 39, Быковский, 50
Диназ - Эпицентр 1:3
Голы: Вакуленко, 3 - Гирный, 5, 59, Пучковский, 83
Группа Б
Скорук - Горняк-Спорт 1:1
Голы: Мишуренко, 6 - Сейтхалилов, 37
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