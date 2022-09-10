Первая лига. Полесье забило 4 гола Мариуполю, победа Эпицентра

В матче 3-го тура Первой лиги «Полесье» на своем поле обыграло ФСК «Мариуполь» со счетом 4:2. Отметим дубль Филиппа Будковского. Команда лидирует в группе А с 9 очками.

Первая лига. 3-й тур

Группа А

Полесье - ФСК Мариуполь 4:2

Голы: Грицук, 7, Будковский, 21, 88, Кушниренко, 68 - Мамросенко, 39, Быковский, 50

Диназ - Эпицентр 1:3

Голы: Вакуленко, 3 - Гирный, 5, 59, Пучковский, 83

Группа Б

Скорук - Горняк-Спорт 1:1

Голы: Мишуренко, 6 - Сейтхалилов, 37

Турнирная таблица