Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скорук – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Скорук
10.09.2022 15:00 - : -
Горняк-Спорт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
10 сентября 2022, 11:15 | Обновлено 10 сентября 2022, 11:22
80
0

Скорук – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 10 сентября в 15:00

10 сентября 2022, 11:15 | Обновлено 10 сентября 2022, 11:22
80
0
Скорук – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 10 сентября, состоится матч 3-го тура Группы Б Первой лиги Украины, в котором сыграют «Скорук» и «Горняк-Спорт». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

По теме:
Чернигов – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полесье – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Скорук Томаковка Горняк-Спорт Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ланс переиграл Труа и стал лидером во Франции. ПСЖ позади
Футбол | 10 сентября 2022, 03:45 0
ВИДЕО. Ланс переиграл Труа и стал лидером во Франции. ПСЖ позади
ВИДЕО. Ланс переиграл Труа и стал лидером во Франции. ПСЖ позади

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Франции

ВИДЕО. Все голы еврокубков за неделю. Как Коваль сделал ассист на 70 метров
Футбол | 10 сентября 2022, 07:23 2
ВИДЕО. Все голы еврокубков за неделю. Как Коваль сделал ассист на 70 метров
ВИДЕО. Все голы еврокубков за неделю. Как Коваль сделал ассист на 70 метров

С 6 по 8 августа состоялись матчи 1-го тура еврокубков: ЛЧ, ЛЕ, ЛК

Источник: Бущан получил серьезную травму в матче с Фенербахче
Футбол | 09.09.2022, 11:59
Источник: Бущан получил серьезную травму в матче с Фенербахче
Источник: Бущан получил серьезную травму в матче с Фенербахче
Ряд игроков сборной Боснии и Герцеговины отказываются играть с россией
Футбол | 09.09.2022, 22:01
Ряд игроков сборной Боснии и Герцеговины отказываются играть с россией
Ряд игроков сборной Боснии и Герцеговины отказываются играть с россией
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 10.09.2022, 11:00
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
09.09.2022, 07:41 12
Футбол
Лига Европы. Зинченко помог Арсеналу обыграть Цюрих
Лига Европы. Зинченко помог Арсеналу обыграть Цюрих
08.09.2022, 21:49
Футбол
Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
10.09.2022, 07:00 2
Теннис
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
08.09.2022, 22:59 12
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
08.09.2022, 23:24 18
Футбол
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
08.09.2022, 23:45 4
Баскетбол
КЛИМАС – о том, что Фьюри вызвал Джошуа: «Хороший способ бегать от Усика»
КЛИМАС – о том, что Фьюри вызвал Джошуа: «Хороший способ бегать от Усика»
09.09.2022, 09:52 6
Бокс
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
08.09.2022, 17:06 18
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности