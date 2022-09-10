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Украина. Первая лига10 сентября 2022, 11:15 | Обновлено 10 сентября 2022, 11:22
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Скорук – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 10 сентября в 15:00
10 сентября 2022, 11:15 | Обновлено 10 сентября 2022, 11:22
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В субботу, 10 сентября, состоится матч 3-го тура Группы Б Первой лиги Украины, в котором сыграют «Скорук» и «Горняк-Спорт». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.
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