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Чемпионат Украины
Полесье
10.09.2022 15:00 - : -
ФСК Мариуполь
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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 08:36 | Обновлено 10 сентября 2022, 08:46
26
0

Полесье – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 10 сентября в 15:00

10 сентября 2022, 08:36 | Обновлено 10 сентября 2022, 08:46
26
0
Полесье – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 10 сентября, состоится матч 3-го тура Первой лиги Украины, в котором житомирское «Полесье» примет ФСК «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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