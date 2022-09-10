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Украина. Премьер лига10 сентября 2022, 08:36 | Обновлено 10 сентября 2022, 08:46
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Полесье – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 10 сентября в 15:00
10 сентября 2022, 08:36 | Обновлено 10 сентября 2022, 08:46
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В субботу, 10 сентября, состоится матч 3-го тура Первой лиги Украины, в котором житомирское «Полесье» примет ФСК «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.
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