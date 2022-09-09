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  4. Игорь ЯВОРСКИЙ: «Гармаш на острие атаки – это уже не смешно»
Лига Европы
09 сентября 2022, 13:55 |
808
1

Игорь ЯВОРСКИЙ: «Гармаш на острие атаки – это уже не смешно»

Спецалист считает, что киевский клуб провел не лучший матч в Турции

09 сентября 2022, 13:55 |
808
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Игорь ЯВОРСКИЙ: «Гармаш на острие атаки – это уже не смешно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший руководитель тернопольской «Нивы» и «Львова» Игорь Яворский поделился впечатлениями от матча «Фенербахче» – «Динамо» (2:1).

— Если откровенно, меня очень огорчила игра динамовцев. Создавалось впечатление, что киевляне вышли на поле с одной целью — не пропустить. Поверьте, такая пассивная тактика рано или поздно, но обречена на неудачу.

— Но после того, как совсем недавно «Динамо» выбило «Фенербахче» в Лиге чемпионов, казалось, что именно подопечные Мирчи Луческу должны доминировать и иметь психологическое преимущество…
— На мой взгляд, в тех предыдущих противостояниях с «Фенербахче» на стороне киевлян был фарт, хотя справедливости ради следует сказать, что в ответном матче в Стамбуле киевляне в овертайме порадовали физическими кондициями и волевыми качествами. Однако чувствовалось, за прошедшее время «Фенербахче» сделал правильные выводы из поражения и добавил, а «Динамо» — притормозило. Этим можно объяснить вчерашние действия динамовцев с оглядкой на тылы. Видимо, запечатлелись в их памяти те шесть пропущенных мячей в последних двух турах чемпионата УПЛ.

К сожалению, вчера киевляне забыли и о том, что матч длится не 90 минут. В компенсированное время им не хватало концентрации, после элементарного просчета при подстраховке они потеряли у своих ворот сразу двух игроков хозяев и были наказаны. Кстати, снова наша команда пропускала после розыгрыша стандартного положения. Как видите, наступаем на те же грабли.

— А как вам возвращение полузащитника Дениса Гармаша на острие атаки?
— Знаете, это уже даже не смешно… Потому что трудно представить амбициозную команду, которая собирается «выстрелить» в еврокубках без квалифицированного нападающего, которому для начала было по силам забить хотя бы 20 мячей в чемпионате УПЛ.

И из-за этих кадровых проблем с форвардами мне не хотелось бы критиковать Мирчу Луческу. Он и так уже выжал максимум из тех исполнителей, которые есть в его распоряжении. Просто после завоевания динамовцами чемпионского звания потребовалось качественное усиление, что позволило бы прогрессировать. Этого не произошло, поэтому динамовцы оказались в роли скупого, что платит дважды…

И если не удастся быстро найти выход из этого затруднительного положения, то киевлянам не избежать отступления и на внутренней арене.

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Игорь Яворский Динамо Киев Фенербахче Лига Европы Фенербахче - Динамо
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Источник zbirna.com
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Алексей Юрченко
Там Зозуля без команди, забирайте) 
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