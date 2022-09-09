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Лига Европы
09 сентября 2022, 11:59 |
3348
6

Источник: Бущан получил серьезную травму в матче с Фенербахче

В Стамбуле киевляне потеряли двух исполнителей

09 сентября 2022, 11:59 |
3348
6
Источник: Бущан получил серьезную травму в матче с Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Основной голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан серьезно травмировался в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Фенербахче» (1:2).

На это намекает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Жорже Жезусу сегодня станет стыдно за свои эмоции относительно Бущана... Ещё одна обидная потеря. Напасть какая-то», – сказано в сообщении.

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции наставник «Фенербахче» раскритиковал Бущана за задержку времени.

Также в этом матче разрыв крестообразной связки колена получил Николай Шапаренко.

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Динамо Киев Фенербахче Лига Европы Жорже Жезуш Фенербахче - Динамо Георгий Бущан травма
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Иван Ченкин
Не лига чемпионов,а лига Европы 
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+2
Gargantua
катастрофа
ведущий полузащитник и основной вратарь, который всегда много выручает
И это на фоне потери легионеров и травм всех нападающих.
В Стамбуле кроме пропускавшего Забарного не было 4 нападающих: Супряги, Беседина, Ваната и Кулача.
Пришлось выпускать Гармаша, у которого нет скорости и он хорош только в позиционном нападении против автобуса. А вчера был бесполезен в контратаках.
Остется только пожертвовать этим сезоном и наигрывать молодых. Я другого выхода не вижу. 
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0
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Calm
А це 80% команди 
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-4
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