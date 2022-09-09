Источник: Бущан получил серьезную травму в матче с Фенербахче

Основной голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан серьезно травмировался в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Фенербахче» (1:2).

На это намекает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Жорже Жезусу сегодня станет стыдно за свои эмоции относительно Бущана... Ещё одна обидная потеря. Напасть какая-то», – сказано в сообщении.

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции наставник «Фенербахче» раскритиковал Бущана за задержку времени.

Также в этом матче разрыв крестообразной связки колена получил Николай Шапаренко.