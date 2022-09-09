Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жорже ЖЕЗУШ: «Луческу плохо проанализировал матч»
Лига Европы
09 сентября 2022, 03:03 | Обновлено 09 сентября 2022, 03:56
175
0

Жорже ЖЕЗУШ: «Луческу плохо проанализировал матч»

Наставник «Фенербахче» – о победе над «Динамо»

09 сентября 2022, 03:03 | Обновлено 09 сентября 2022, 03:56
175
0
Жорже ЖЕЗУШ: «Луческу плохо проанализировал матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорже Жезуш

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жорже Жезуш прокомментировал победу над киевским «Динамо» (2:1) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«Динамо» в первом тайме останавливало наши атаки с помощью тактических фолов. Уже к 10-й минуте динамовцы совершили 8 фолов, а на 25-й минуте их вратарь начал тянуть время. Такого не должно быть. Не знаю, так ли принято в Украине, но игроки не должны так себя вести. А моя команда сражалась до конца, чтобы выиграть этот матч. Они применяли технико-тактические принципы как можно лучше.

Я очень уважаю Луческу. Это тренер, доказавший свою квалификацию, но я могу дать ему совет: пусть посмотрит статистику матча и увидит, сколько фолов было у игроков «Динамо». Их медицинская бригада выходила на поле 8 раз. Не знаю, как он смотрел матч, но думаю, что он его плохо проанализировал. Я уважаю его мнение, но я не согласен. «Динамо» постоянно пыталось останавливать игроков «Фенербахче» с помощью фолов, особенно в первые полчаса. Кроме того, их вратарь постоянно лежал на газоне, чтобы тянуть время. Не знаю, как он видит матч, но я уважаю его мнение. У него свое мнение, у меня свое, но когда он посмотрит на статистику, то увидит, что он неправ.

Я не общался с Луческу, даже не видел его. Если бы мы встретились, я бы не говорил с ним об этом. Я могу понять Луческу, им пришлось играть очень агрессивно, чтобы остановить «Фенербахче». Поэтому они часто фолили. Это была стратегия, которую они избрали. А арбитр разрешал. У каждого тренера своя стратегия. Он считал, что это самый лучший способ. У меня нет комментариев на этот счет. Я думаю прямо противоположное его мнению. За весь матч «Динамо» сделало 20 фолов. Нам пришлось адаптироваться к этой ситуации, чтобы сохранить равновесие в матче.

В первом тайме у них не было ни одного удара по нашим воротам. Они защищались на протяжении всего матча. Это нормально, потому что мы их к этому принудили. Мы одержали заслуженную победу. Мы пожинаем плоды нашего упорного труда. Наша организация на поле была хорошей. Что нам нужно сделать сейчас, так это подумать об игре с «Ренном» в четверг.

В квалификации Лиги чемпионов мы играли против них. Мы думали, что сможем выиграть и выйти в следующий раунд, но вы знаете, что произошло. Поэтому мы хотели ответить победой. Мы показали, что мы столь же сильная команда, как и «Динамо». Главными фаворитами этой группы являются «Динамо» и «Ренн», а не «Фенербахче». Потому что «Фенербахче» потерял сильный имидж, который он создал в Европе за последние годы. Наша первая цель – исправить это. Мы хотим снова вернуть этот образ. Мы знаем, что у нас есть шанс выйти из этой группы и мы будем упорно работать для этого.

Современный футбол – это игра, где должна быть хорошо организована защита. Но не нужно делать такие движения, чтобы остановить соперника, такие движения, которые совершало «Динамо» на 90-й минуте матча. Такие движения больше не используются в Лиге Европы и турнирах высокого уровня, но такие движения можно увидеть в турнирах, которые мы можем назвать вторым и третьим уровнем. Бущан – очень хороший вратарь. Ни ему, ни «Динамо» такие шаги делать не нужно. Вы должны уважать игру и болельщиков», – сказал Жезуш.

Официальный сайт Фенербахче также отмечает, что Жезус жестами показал Бущану: «Теперь можешь лежать на полу сколько угодно. Хочешь — полежи на полу час. Теперь это не имеет значения», - сказал Жезуш.

По теме:
Ференцварош – Трабзонспор – 3:2. Видео голов и обзор матча
Лацио – Фейеноорд – 4:2. Видео голов и обзор матча
Итоги 1-го тура Лиги Европы. Ассист Коваля, фиаско Ромы и Ман Юнайтед
Жорже Жезуш Динамо Киев Фенербахче Лига Европы Фенербахче - Динамо Мирча Луческу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Фенербахче
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудача на старте. Днепр-1 не удержал ничью в матче с АЗ Алкмаар
Футбол | 08 сентября 2022, 23:52 7
Неудача на старте. Днепр-1 не удержал ничью в матче с АЗ Алкмаар
Неудача на старте. Днепр-1 не удержал ничью в матче с АЗ Алкмаар

Команда Александра Кучера неудачно начала кампанию в Лиге конференций

ВИДЕО. Просто забыли про игрока. Днепр-1 пропустил от АЗ во втором тайме
Футбол | 08 сентября 2022, 23:31 2
ВИДЕО. Просто забыли про игрока. Днепр-1 пропустил от АЗ во втором тайме
ВИДЕО. Просто забыли про игрока. Днепр-1 пропустил от АЗ во втором тайме

Матч проходит в словацком Кошице на стадионе «Кошице Футбол Арена»

ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
Футбол | 08.09.2022, 19:53
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
На каких аренах соперников по еврокубкам примут Шахтер, Динамо и Днепр-1?
Футбол | 08.09.2022, 14:00
На каких аренах соперников по еврокубкам примут Шахтер, Динамо и Днепр-1?
На каких аренах соперников по еврокубкам примут Шахтер, Динамо и Днепр-1?
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
Футбол | 08.09.2022, 21:18
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
07.09.2022, 00:11 6
Баскетбол
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
08.09.2022, 00:05 22
Волейбол
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
07.09.2022, 19:53
Волейбол
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
08.09.2022, 22:59 11
Футбол
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
07.09.2022, 13:05 2
Футбол
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри
07.09.2022, 19:04 14
Бокс
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
07.09.2022, 02:41 21
Футбол
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
07.09.2022, 20:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности