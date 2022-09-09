Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
ЛНЗ
09.09.2022 15:00 - : -
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 сентября 2022, 04:09 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:06
7
0

ЛНЗ – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 9 сентября в 15:00

09 сентября 2022, 04:09 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:06
7
0
ЛНЗ – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 9 сентября, состоится матч 3-го тура Группы Б Первой лиги Украины, в котором черкасский ЛНЗ сыграет против «Кремня». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак возглавил команду Первой лиги
Источник: экс-игрок сборной Украины возглавил команду Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ попрощался с Бакаловым
смотреть онлайн Кремень Кременчуг ЛНЗ Черкассы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Баскетбол | 09 сентября 2022, 01:50 15
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
Футбол | 08 сентября 2022, 19:53 21
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина

Очередной зашквар от турецких болельщиков

Неудача на старте. Днепр-1 не удержал ничью в матче с АЗ Алкмаар
Футбол | 08.09.2022, 23:52
Неудача на старте. Днепр-1 не удержал ничью в матче с АЗ Алкмаар
Неудача на старте. Днепр-1 не удержал ничью в матче с АЗ Алкмаар
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Футбол | 08.09.2022, 21:41
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Итоги 1-го тура Лиги Европы. Ассист Коваля, фиаско Ромы и Ман Юнайтед
Футбол | 09.09.2022, 00:35
Итоги 1-го тура Лиги Европы. Ассист Коваля, фиаско Ромы и Ман Юнайтед
Итоги 1-го тура Лиги Европы. Ассист Коваля, фиаско Ромы и Ман Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
07.09.2022, 20:50 72
Футбол
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
08.09.2022, 20:48 4
Другие виды
Женская сборная Украины заняла первое место в своей группе отбора на Евро
Женская сборная Украины заняла первое место в своей группе отбора на Евро
07.09.2022, 21:35 4
Волейбол
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
07.09.2022, 05:53 9
Футбол
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
07.09.2022, 09:50 10
Футбол
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
07.09.2022, 10:22 7
Бокс
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
08.09.2022, 06:33 2
Теннис
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
08.09.2022, 22:59 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности