Украина. Первая лига09 сентября 2022, 04:09 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:06
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ЛНЗ – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 9 сентября в 15:00
09 сентября 2022, 04:09 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:06
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В пятницу, 9 сентября, состоится матч 3-го тура Группы Б Первой лиги Украины, в котором черкасский ЛНЗ сыграет против «Кремня». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.
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