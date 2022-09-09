Директор Шахтера: «Это ужасное решение должно быть ветировано Президентом»

Директор по стратегическому развитию «Шахтера» Юрий Свиридов высказал мнение о поправках к Закону «О физической культуре и спорте».

«Я считаю, что принятие поправки № 7719 к основному закону является очень большой проблемой с точки зрения развития спорта в Украине и это ужасное решение должно быть ветировано Президентом. Такой закон нельзя подписывать.

Во-первых, невероятная скорость подачи и принятия решения в стенах ВР – всего за один день – наталкивает на подозрение, что были нарушены процедуры рассмотрения поправки к закону Украины в ВР.

Во-вторых, и это второе очень серьезно. Принятая поправка противоречит двум из пяти базовых принципов Европейской спортивной модели, а именно «Пирамида спорта» и «Финансовая солидарность». Суть этих 2 принципов, реализуемых в законодательстве стран ЕС в стратегическом и операционном администрировании спорта, состоит в том, что на вершине пирамиды есть элитный спорт, который зарабатывает деньги благодаря коллективной продаже коммерческих и маркетинговых прав, а часть прибыли направляется на любительский спорт и поддержку grassroots-спорта. То есть, таким образом, финансируется основа спортивной пирамиды, которая имеет в основе демократические институты – неприбыльные общественные организации, и функционирует благодаря волонтерскому движению.

С учетом принятой поправки права на продажу ТВ-трансляций переходят от организаторов соревнований участникам без необходимости направлять часть прибыли на развитие спорта. Это разрушает идею коллективных продаж и фундаментальный принцип солидарности, заложенный в основу европейской модели спорта. Большие частные клубы получат все, а развитием спорта будет и дальше заниматься государство через госбюджет, если на это будут средства. Выводы по самой модели сделаны в репорте Европейской комиссии за апрель 2022 года.

Другими словами, в то время, когда благодаря невероятным усилиям Президента страны Владимира Зеленского Украина получает статус кандидата на членство в Евросоюзе, являющейся мечтой уже не одного поколения украинцев, но предусматривает еще и сложный путь изменений законодательства и государственных политик, во время войны Верховная Рада при противоречивых обстоятельствах конституционное большинство в течение одного дня голосует за изменения, которые кардинально противоречат идее модели спортивного администрирования, принятого в ЕС. Также обращает внимание, что изменения производятся не в интересах спорта и его развития, а в интересах узкой группы частных лиц», - написал Свиридов.

Верховная Рада определила безотлагательными и приняла за основу и в целом поправки в Закон Украины «О физической культуре и спорте» о разграничении спортивных мероприятий и соревнований.

317 депутатов проголосовали в целом «за», 34 не участвовали в голосовании. При этом не было ни одного голоса «против» или «воздержался».

Поправки разграничивают понятие «спортивное мероприятие» и «спортивное соревнование». Спортивный клуб, который в рамках спортивных соревнований проводит спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение подготовки и проведения, считается организатором спортивного мероприятия.

Инициативе депутатов предшествовало обращение президентов «Динамо», «Днепра-1», «Металлиста», «Зари» и «Движения». Они заявили, что действующие правовые нормы несовершенны в вопросах определения надлежащего правообладателя прав на телетрансляции футбольных матчей и необходимости их упорядочения».