Дебют Роналду в Лиге Европы не помог. МЮ начал с поражения
Английская команда уступила на своем поле, а Безус не помог своему новому коллективу
«Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги Европы на своем поле проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 0:1. Любопытно, что матч стал дебютным в турнире для Криштиану Роналду.
Португалец вышел в основе и провел на поле весь матч, но команде это не помогло. В другой встрече группы «Шериф» разобрался с «Омонией» 3:0.
В составе «Омонии» сыграл украинский хавбек Роман Безус, который вышел на поле на 81-й минуте.
Лига Европы. Группа E
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1
Гол: Мендес, 59 (с пен)
Омония - Шериф 0:3
Голы: Аканби, 2, Аттимвен, 55, Диоп, 76
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