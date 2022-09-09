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Лига Европы
Ман Юнайтед
08.09.2022, FT 0 : 1
Реал Сосьедад
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Лига Европы
09 сентября 2022, 00:11 |
297
0

Дебют Роналду в Лиге Европы не помог. МЮ начал с поражения

Английская команда уступила на своем поле, а Безус не помог своему новому коллективу

09 сентября 2022, 00:11 |
297
0
Дебют Роналду в Лиге Европы не помог. МЮ начал с поражения
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги Европы на своем поле проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 0:1. Любопытно, что матч стал дебютным в турнире для Криштиану Роналду.

Португалец вышел в основе и провел на поле весь матч, но команде это не помогло. В другой встрече группы «Шериф» разобрался с «Омонией» 3:0.

В составе «Омонии» сыграл украинский хавбек Роман Безус, который вышел на поле на 81-й минуте.

Лига Европы. Группа E

Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1
Гол: Мендес, 59 (с пен)

Омония - Шериф 0:3
Голы: Аканби, 2, Аттимвен, 55, Диоп, 76

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Источник Sport.ua
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