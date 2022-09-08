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Лига Европы
Ман Юнайтед
08.09.2022 22:00 - : -
Реал Сосьедад
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Лига Европы
08 сентября 2022, 12:20 | Обновлено 08 сентября 2022, 12:44
438
0

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Не так давно команды играли между собой в 1/16 финала турнира

08 сентября 2022, 12:20 | Обновлено 08 сентября 2022, 12:44
438
0
Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 8 сентября, состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором английский «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» примет испанский «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» по итогам прошлого сезона заняли 6 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, что стало худшим результатом за последние четыре года. Отсутствие выигранных трофеев и непопадание в Лигу чемпионов вполне ожидаемо привели к переменам на тренерском мостике: команду возглавил экс-рулевой нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг, заменивший Ральфа Рангника.

В первых двух турах нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел поражения, однако за ними последовала серия из четырех побед кряду, в том числе над «Ливерпулем» (2:1), «Лестером» (1:0) и лондонским «Арсеналом» (3:1). С 12 набранными баллами МЮ занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от «канониров», которые единолично лидируют, на 3 очка.

Реал Сосьедад

«Бело-голубые» в позапрошлом розыгрыше Лиги Европы уже встречались с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала турнира, и тогда они на «Олд Траффорд» без шансов проиграли 0:4. Это при том, что домашний поединок с английским грандом, открывавший противостояние, «Реал Сосьедад» свел к безголевой ничьей.

В прошлом сезоне Ла Лиги команда Иманоля Альгуасиля заняла 6 место, отстав от зоны Лиги чемпионов на восемь баллов. В четырех турах нынешнего чемпионата «Реал Сосьедад» набрал семь очков и в данный момент располагается с ними на девятой строчке турнирной таблицы.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.69 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Маласия, Мактоминей, Эриксен, Сантос, Фернандес, Санчо, Рэшфорд.

«Реал Сосьедад»: Ремиро – Горосабель, Субельдия, Ле Норманд, Муньос, Субименди, Мендес, Сильва, Мерино, Мохамед-Али Чо, Сорлоф.

8 сентября, четверг

«Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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