Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Не так давно команды играли между собой в 1/16 финала турнира
В четверг, 8 сентября, состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором английский «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» примет испанский «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Манчестер Юнайтед
«Красные дьяволы» по итогам прошлого сезона заняли 6 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, что стало худшим результатом за последние четыре года. Отсутствие выигранных трофеев и непопадание в Лигу чемпионов вполне ожидаемо привели к переменам на тренерском мостике: команду возглавил экс-рулевой нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг, заменивший Ральфа Рангника.
В первых двух турах нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел поражения, однако за ними последовала серия из четырех побед кряду, в том числе над «Ливерпулем» (2:1), «Лестером» (1:0) и лондонским «Арсеналом» (3:1). С 12 набранными баллами МЮ занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от «канониров», которые единолично лидируют, на 3 очка.
Реал Сосьедад
«Бело-голубые» в позапрошлом розыгрыше Лиги Европы уже встречались с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала турнира, и тогда они на «Олд Траффорд» без шансов проиграли 0:4. Это при том, что домашний поединок с английским грандом, открывавший противостояние, «Реал Сосьедад» свел к безголевой ничьей.
В прошлом сезоне Ла Лиги команда Иманоля Альгуасиля заняла 6 место, отстав от зоны Лиги чемпионов на восемь баллов. В четырех турах нынешнего чемпионата «Реал Сосьедад» набрал семь очков и в данный момент располагается с ними на девятой строчке турнирной таблицы.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.69 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Маласия, Мактоминей, Эриксен, Сантос, Фернандес, Санчо, Рэшфорд.
«Реал Сосьедад»: Ремиро – Горосабель, Субельдия, Ле Норманд, Муньос, Субименди, Мендес, Сильва, Мерино, Мохамед-Али Чо, Сорлоф.
8 сентября, четверг
|«Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»
|Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 22:00
|ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 1:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немецкий тренер был уволен сегодня
Главные новости за 7 сентября на Sport.ua