Лига Европы
08.09.2022, FT 1 : 2
Лига Европы08 сентября 2022, 21:46 |
231
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Соперники Динамо по Лиге Европы. Ренн оформил победу на 94 минуте
Французская команда добыла выездную победу
08 сентября 2022, 21:46 |
231
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Состоялся матч группы B в Лиге Европы между АЕК Ларнака и «Ренном». Французская команда победила 2:1 благодаря голу в компенсированное время.
Эти команды являются соперниками «Динамо» по группе. Киевляне свой матч «Фенербахче» проиграли с результатом 1:2.
Лига Европы. Группа B
АЕК Ларнака - Ренн 1:2
Голы: Ойир, 33 - Теате, 29, Ассиньон, 90+4
1. Фенербахче - 3
2. Ренн - 3
3. АЕК Ларнака - 0
4. Динамо - 0
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