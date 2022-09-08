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Лига Европы
АЕК Ларнака
08.09.2022, FT 1 : 2
Ренн
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Лига Европы
08 сентября 2022, 21:46 |
231
0

Соперники Динамо по Лиге Европы. Ренн оформил победу на 94 минуте

Французская команда добыла выездную победу

08 сентября 2022, 21:46 |
231
0
Соперники Динамо по Лиге Европы. Ренн оформил победу на 94 минуте
twitter.com/staderennais

Состоялся матч группы B в Лиге Европы между АЕК Ларнака и «Ренном». Французская команда победила 2:1 благодаря голу в компенсированное время.

Эти команды являются соперниками «Динамо» по группе. Киевляне свой матч «Фенербахче» проиграли с результатом 1:2.

Лига Европы. Группа B

АЕК Ларнака - Ренн 1:2
Голы: Ойир, 33 - Теате, 29, Ассиньон, 90+4

1. Фенербахче - 3
2. Ренн - 3
3. АЕК Ларнака - 0
4. Динамо - 0

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Источник Sport.ua
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