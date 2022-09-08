Соперники Динамо по Лиге Европы. Ренн оформил победу на 94 минуте

Состоялся матч группы B в Лиге Европы между АЕК Ларнака и «Ренном». Французская команда победила 2:1 благодаря голу в компенсированное время.

Эти команды являются соперниками «Динамо» по группе. Киевляне свой матч «Фенербахче» проиграли с результатом 1:2.

Лига Европы. Группа B

АЕК Ларнака - Ренн 1:2

Голы: Ойир, 33 - Теате, 29, Ассиньон, 90+4

1. Фенербахче - 3

2. Ренн - 3

3. АЕК Ларнака - 0

4. Динамо - 0