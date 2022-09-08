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Лига Европы
08 сентября 2022, 21:49 | Обновлено 08 сентября 2022, 21:50
353
0

Лига Европы. Зинченко помог Арсеналу обыграть Цюрих

ПСВ сыграл вничью с «Буде-Глимт»

08 сентября 2022, 21:49 | Обновлено 08 сентября 2022, 21:50
353
0
Лига Европы. Зинченко помог Арсеналу обыграть Цюрих
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 8 сентября состоялись матчи первого тура Лиги Европы в группе А. «Арсенал» на выезде минимально обыграл «Цюрих», а ПСВ дома потерял очки в матче с «Буде-Глимт».

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко остался в запасе на матч, но вышел на замену на 69-й минуте вместо Кирана Тирни уже при счете 2:1.

«Цюрих» - «Арсенал» - 1:2
Голы: 0:1 – 16 Маркиньос, 1:1 – 44, пенальти Крюэзю, 1:2 – 62 Нкетиа.

«Цюрих» – Брехер, Боранияшевич, Крюэзю, Камбери, Алити, Герреро (Ронер, 67), Джемаили (Конде, 67), Сельнэс, Красники (Маркезано, 67), Окита (Авдияй, 80), Айегун (Сантини, 80).

«Арсенал» – Тернер, Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тирни (Зинченко, 69), Джака, Локонга, Фабиу Виейра (Эдегор, 69), Нкетиа (Габриэл Жезус, 78), Мартинелли, Маркиньос (Сака, 69).

Предупреждение: Крюэзю (18).

ПСВ – «Буде-Глимт» - 1:1
Голы: 0:1 – 44 Гренбек, 1:1 – 62 Гакпо.

ПСВ – Бенитес, Мвене, Обиспо, Тезе, Макс, Сангаре, Верман, Симонс, Гакпо, Вертессен (Эль-Гази, 62), Сайбари (Савио, 62).

«Буде-Глимт» – Хайкин, Сампстед, Хойбротен, Лоде (Амундсен, 70), Вембангомо, Берг, Салтнес, Ветлесен, Гренбек, Эспейорд (Сальвесен, 58), Мвука.

Предупреждения: Берг (48), Гакпо (56), Амундсен (74), Хайкин (90), Симонс (90).

Турнирная таблица группы А:

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Источник Sport.ua
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